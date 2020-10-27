Партия «За майбутнє» заявила о фальсификации бюллетеней на Кировоградщине

В Кировоградской области при подсчете голосов на местных выборах происходят массовые фальсификации. Об этом сообщили в областной ячейке политической партии «За майбутнє».

В частности, как сообщают в партии, значительные фальсификации происходят в Бобринецкой территориальной избирательной комиссии (ТИК).

«Здесь протокольное количество бюллетеней не соответствует их реальному количеству, при этом ТИК затягивает подписание протокола, а при пересчете на нескольких участках якобы испорченных бюллетеней треть из них вообще оказалась действительными бюллетенями, поданными за партию «За майбутнє», — сообщили в областной ячейке политсилы.

В партии сообщают, что провели пересчет голосов по трем участкам Бобринецкой городской территориальной избирательной комиссии.

«Оказалось, что там полностью не соответствуют действительности данные об использованных и испорченных бюллетенях», — отметили в политсиле.

Как сообщают в партии, бюллетени просто выбросили к испорченным.

«Сейчас мы хотим пересчитать четвертый участок, поскольку наблюдатели сообщают, что там такая же ситуация», — сообщил глава партийной ячейки Александр Горбунов.

По параллельному подсчету политсилы, «За майбутнє» набирает 6,79% на выборах в Кировоградский облсовет, однако в партии получили информацию о том, что из-за фальсификаций этот показатель пытаются уменьшить ниже проходного барьера в 5%.



19

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter