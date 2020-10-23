28 октября 2020

Начну, друзья мои, с благодарности в ваш адрес. Потому, что каждый раз, готовя для вас очередную ежедневную «фарфоровую историю» и сознавая при этом, что она, в принципе, может даже вообще никого не заинтересовать, я сам набираюсь новых знаний и словно становлюсь богаче. Сегодняшняя история — 1265-я. Моему наслаждению нет предела…

Ровно 150 лет назад в Токио приехал Кано Дзиросаку, крупный чиновник военно-морского ведомства, только что ставший вдовцом, на руках которого после смерти жены остался 10-летний любимый сын Кано Дзигоро. Отец с раннего детства старался обучать ребёнка классической китайской словесности и иностранным языкам, включая китайский и английский. Кано не отличался хорошим здоровьем, но при этом стремился дух свой и силу укрепить с помощью самостоятельных тренировок. С 17 лет он начал заниматься джиу-джитсу и достиг в этом боевом искусстве больших успехов, умудряясь за счёт блестящей техники побеждать соперников, намного более сильных физически.

В 1882 году Кано Дзигоро основал свою школу дзюдо «Кодокан». Он взял из джиу-джитсу наиболее эффективные приемы и в то же время исключил наиболее опасные. Особое внимание Кано уделял выведению соперника из равновесия перед броском и правильной технике передвижения по татами. Однажды он услышал рассказ создателя джиу-джитсу японского врача Акаямы Сиробеи о прогулке по заснеженному саду. Акаяма обратил внимание на то, что толстые ветки сакуры не выдерживают тяжести мокрого снега и ломаются, а тонкие ветки прогибаются, а затем сбрасывают снег и снова выпрямляются. «Мягкость побеждает силу!» — воскликнул потрясённый увиденным Акаяма. Принцип «поддаться, чтобы победить» лёг в основу джиу-джитсу, а затем и дзюдо. Создателем японской школы дзюдо стал молодой Кано Дзигоро.

Кано пошёл дальше Акаямы. Помимо физической и технической подготовки, он много внимания уделял нравственному развитию своих учеников, среди которых, кстати, было немало бедных ребят, получавших в подарок спортивную форму, пошитую руками учителя. Среди его наставлений, в частности, были и такие:

⁃ Умей соотносить свои возможности с возможностями противника.

⁃ Обдумывай тщательно, но действуй решительно.

⁃ Знай, где нужно остановиться.

⁃ Одержав победу, не заносись; потерпев поражение, не сгибайся.

⁃ Благоденствуя, не теряй бдительности; попав в опасное положение, не пугайся и иди вперёд избранным путём.

Изначально у Кано было 12 учеников. Но с 1885 года, когда они начали побеждать практически на всех турнирах джиу-джитсу, школа дзюдо стала распространяться по всей Японии, а затем и по всему миру. В 1964 году дзюдо было включено в программу Олимпийских игр. Легендарный политический деятель эпохи Мэйдзи и друг отца Кано Дзигоро Кацу Кайсю, восхищенный успехами Кано, преподнёс ему в дар памятную табличку, на которой были высечены такие слова: «Невинно окунаясь в таинства природы, ты сумел достигать божественных перемен…» И это была поистине высочайшая оценка исторических заслуг Кано Дзигоро.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.