Стал известен окончательный результат Ляшко на выборах

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который на довыборах в Верховную Раду боролся за место в парламенте со «слугой народа» Анатолием Гунько, проиграл своему оппоненту — за последнего проголосовали на 1446 избирателей больше.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, обработавшей 100 процентов протоколов, в избирательном округе № 208 (Черниговская область) выдвиженец партии «Слуга народа» Анатолий Гунько набрал 34,1 процента голосов, Олег Ляшко — 31,78 процента голосов. За Гунько проголосовали 21 245 избирателей, за Ляшко — 19 799.

Фото Олега Ляшко из соцсетей.



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