28.27 / 28.47 33.17 / 33.61
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Стал известен окончательный результат Ляшко на выборах

9:19 28 октября 2020
Олег Ляшко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который на довыборах в Верховную Раду боролся за место в парламенте со «слугой народа» Анатолием Гунько, проиграл своему оппоненту — за последнего проголосовали на 1446 избирателей больше.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, обработавшей 100 процентов протоколов, в избирательном округе № 208 (Черниговская область) выдвиженец партии «Слуга народа» Анатолий Гунько набрал 34,1 процента голосов, Олег Ляшко — 31,78 процента голосов. За Гунько проголосовали 21 245 избирателей, за Ляшко — 19 799.

Фото Олега Ляшко из соцсетей.

9

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Кернес с женой

Жена Кернеса высказалась о позитивных и негативных мыслях

гроб накрытый флагом США

Названа причина гибели сотрудницы посольства США в Украине

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

блогер

Словацкий блогер записал видеообращение за 6 часов до смерти от коронавируса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер