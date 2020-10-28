Результаты выборов в Днепре неприятно удивили главу облсовета Святослава Олейника

Результаты выборов на Днепропетровщине, вероятно, стали неожиданностью для главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника и его команды. Не исключено, что Олейнику придется покинуть свое кресло. Об этом со ссылкой на инсайдеров написал телеграм-канал «Резидент».

Отмечается, что на выборах в облсовет уверенно побеждают партии «Пропозиція» и ОПЗЖ, а мэром Днепра скорее всего останется Борис Филатов.

На выборах в горсовет Днепра, по предварительным данным, так же уверенно проходят «Пропозиція» и ОПЗЖ, причем в сумме они набирают между 40% и 50%.

«Олейник якобы всем рассказывал о том, что договорился на уровне столицы о коалиции „слуг“ с ОПЗЖ в Днепропетровском облсовете. Однако в самой ОПЗЖ об этом ничего не слышали» — говорится в сообщении телеграм-канала.

Также отмечается, что такой союз вряд ли возможен из-за разных идеологий политсил.

По мнению авторов телеграм-канала, «Слуга народа» в Днепропетровском облсовете может вообще оказаться в оппозиции.

«Теперь Олейнику придется долго объясняться в Офисе президента, как ему удалось настолько завалить работу, что объединение с любой из политических сил исключено, а партия власти фактически окажется в оппозиции в одной из ключевых областей», — сказано в сообщении.

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