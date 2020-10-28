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«Но есть и хорошая новость для Олега Ляшко»

12:20 28 октября 2020
Олег Ляшко

Блогер Роман Шрайк назвал плохую и хорошую новость для лидера Радикальной партии Олега Ляшко, проигравшего кандидату от «Слуги народа» Анатолию Гунько на довыборах в Верховную Раду.

«Хорошая и плохая новости для Олега Ляшко. Плохая — Ляшко проиграл выборы», — пишет Роман Шрайк на своей страничке в соцсетях и добавляет, что по итогам обработки 100 процентов бюллетеней главный «радикал» отстает от конкурента на 2 процента.

«Первое место занял Анатолий Гунько, выдвинувшийся от «Слуги народа». Кто это такой — можете почитать здесь. Вполне вероятно, что этого персонажа, подозревавшегося в создании преступной группировки, придется исключать из фракции. На третьем месте — жена депутата, совершившего самоубийство, после чего и появилась вакансия на этом округе. Четвертое и пятое место заняли клоны Гунько, которые ничем никому не помогли.

В общем, округ еще тот.

Хорошая новость — клип Олега Ляшко «Не відступай!» собрал на Ютубе уже полмиллиона просмотров. Может стоит сменить приоритеты?"

Фото со странички Олега Ляшко в соцсетях.

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