Анатолий Гунько выиграл выборы в ВР на Черниговщине у лидера «радикалов» Олега Ляшко

После подсчета 100% протоколов кандидат от партии «Слуга народа» Анатолий Гунько не оставил шансов вернуться в Верховную Раду главе Радикальной партии Олегу Ляшко. По данным ЦИК, разница между кандидатами — 1446 голосов.

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко во время брифинга по предварительным итогам местных выборов-2020 подчеркнул важность довыборов и рассказал, что политсила уделяла особое внимание 208-му округу в Черниговской области.

«В целом выборы в округе прошли без существенных нарушений, способных повлиять на их результаты. Явка избирателей — 50,03%», — отметил Корниенко.

На Черниговщине не обошлось без провокаций. По словам кандидата от «Слуги народа», его политический оппонент якобы готовил срыв избирательного процесса на десятках участков в округе.

«Они наняли более сотни „титушек“, которые под разными предлогами планировали получить доступ на избирательные участки и совершать действия, направленные на непризнание результатов голосования, — сообщал перед выборами Анатолий Гунько, глава ОО „Правозащита плюс“, а также глава наблюдательного совета благотворительного фонда „Гильдия Добра“. — Они будут пытаться портить урны, поджигать или заливать химической жидкостью бюллетени, оказывать психологическое и физическое давление на избирателей и членов комиссий. Уже три десятка завезены в Ичнянский район и готовятся к провокациям. Мы располагаем данными, что и в других районах округа планируется такая подготовка».

Всего, по данным подсчета с 80% участков, партия «Слуга народа» получает наибольшее количество мест в районных и областных советах, а также глав ОТГ по всей стране. В частности, кандидаты от «слуг» получают 307 мандатов в областные советы и 910 — в районные.

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