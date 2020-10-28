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Политика

Лубкивский отказался от поста спикера украинской делегации в ТКГ

17:11 28 октября 2020
Маркиян Лубкивский

Дипломат и бывший советник главы СБУ Маркиян Лубкивский отказался стать спикером Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Я благодарен главе украинской делегации в ТКГ и Офису президента за их предложение. Однако в ходе консультаций и, в частности, командировки в Республику Хорватия в составе правительственной делегации во главе с вице-премьер-министром Украины Алексеем Резниковым я несколько иначе увидел свою возможную роль, которая больше находится в сфере безопасности и дипломатии на основе, среди прочего, и Балканского опыта», — написал Лубкивский.

Он также напомнил, что на днях заболел коронавирусом.

«После выздоровления я завершу консультации с вице-премьером Алексеем Резниковым по формату моего потенциального привлечения к делу реинтеграции временно оккупированных территорий, которая является неотъемлемой составляющей полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины», — отметил дипломат.

Фото: Facebook Маркияна Лубкивского

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