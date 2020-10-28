В ОПЗЖ заявили о краже голосов на выборах в Киеве, — СМИ

Политическая партия ОПЗЖ заявила о попытке хищения голосов, которые отданы за их партию в пользу другой политической партии, участвовавшей в выборах в Киеве. В частности, в официальном заявлении партии говорится: «Злоумышленники намереваются похитить избирательные бюллетени с голосами, отданными за ОПЗЖ в участковых избирательных комиссиях в Дарницком, Шевченковском и Оболонском избирательных округах, при готовящемся пересчете бюллетеней».

В среду, 28 октября, СМИ сообщили, что «Перемогу Пальчевського» якобы уличили в краже голосов у ОПЗЖ на выборах в Киевсовет, и опубликовали протоколы, подтверждающие факт фальсификации.

«В Киеве у „Оппозиционной платформы — За жизнь“ украли голосов в пользу „Перемоги Пальчевского“, которая балансировала на грани проходного барьера на выборах в Киевсовет»", — сообщает delo.ua.

По информации СМИ, пересмотр назначен еще в 10 комиссиях этого же округа.

Напомним, блогер Михаил Шнайдер рассказал, что избирательную кампанию Андрея Пальчевского финансирует народный депутат от ОПЗЖ Вадим Столар.

Как отмечает политолог Андрей Золотарев на своей странице в Facebook, «Столар снова пролетел мимо Киева».

Он отметил грандиозное несоответствие соцопросов и результатов местных выборов, ведь Пальчевский не стал мэром Киева.

«Стоит признать, что с политикой у инвестировавшего в кампанию Вадима Столара не складывается. Денег тратится без меры с неизменно отрицательным результатом… Огромное количество наружной рекламы, в том числе и за сотни километров от столицы. Масштаб сопоставимый с партийной кампанией на выборах в Верховную Раду. Безлимит на каналах Медведчука, который сыграл злую шутку с Пальчевским, загнав его в нишу, где все уже занято. Зачем, спрашивается, нужна „Перемога“, если есть „За життя“?», — спрашивает Андрей Золотарев.



По мнению политолога Павла Рудякова, Пальчевский стал абсолютным чемпионом по количественным параметрам агитационной кампании не только в столице, но и по всей стране.

«Время присутствия на телеканалах определенного плана и собственника зашкаливало. Позволю себе предположить, что и то, и другое стоило денег, причем немалых. На выходе — 4,5%! Вся реклама обернулась антирекламой, сыграв злую шутку и с самим кандидатом, и со спонсорами. Кто они, мне доподлинно неизвестно. Киев, впрочем, город по мировым меркам не такой уже гигантский, слухи распространяются быстро: от одного — к другому, от одного — к другому. Пальчевского в киевском метро часто связывают со Столаром. Это — добрые языки. Языки же злые, которых в метро тоже хватает, добавляют, что, продвигая А. Пальчевского, В. Столар планировал усилить свое влияние в Киеве. Увы, не удалось. Избирательная кампания А. Пальчевского оказалась одной из наиболее затратных», — написал директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков на своей странице в Facebook, комментируя результаты кампании.

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