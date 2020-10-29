Почему в Украине дорожает газ, несмотря на рекордные запасы в газовых хранилищах

В Украине резко выросли цены на газ для населения. Только крупнейшая компания НАК «Нафтогаз Украины» с ноября повышает тариф на голубое топливо на 34,7%. Другие поставщики по всей стране также увеличили цены, объясняя это подорожанием газа в Европе. Однако многие эксперты считают, что нынешняя модель формирования стоимости газа для населения несправедлива, так как в ней не учитывается газ отечественной добычи, который существенно дешевле европейского. Тем более что уже несколько месяцев в Украине, как минимум формально, действует открытый рынок газа, и цены должны формироваться на рыночных условиях.

«Как такового рынка газа в Украине нет»

О том, что же происходит с ценами на газ и к чему может привести нынешняя модель ценообразования, «ФАКТАМ» рассказал независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

— На самом деле как такового рынка газа в Украине нет. Это монополия. В Украине продается газ собственной добычи — 69% от всего потребляемого газа, остальное — это российский газ, взятый из газотранспортной системы и оформленный, как реверс, договорами между «Нафтогазом» и дочерними предприятиями «Газпрома». То есть поставщиком практически всего импортного газа является «Нафтогаз». Кроме того, около 72% украинского газа добывает государственное предприятие «Укргазвидобування», которое реализует свою продукцию «Нафтогазу». На долю частных предприятий приходится около 22% добычи газа. Но они также частично реализуют свою продукцию «Нафтогазу». То есть более 80% газа на территории Украины продает «Нафтогаз». Поэтому он и формирует цену на газ. Другие поставщики ориентируются на цену, которую ставит «Нафтогаз».

Большинство компаний, которые поставляют газ населению, покупают его у «Нафтогаза», поэтому и цена у них мало отличается друг от друга. Более дешевый газ компании могут приобрести напрямую у газодобытчиков. Но смысла продавать газ значительно дешевле им нет, так как «Нафтогазу» они могут продать по установленной цене.

Максимальная разница между тарифами у разных поставщиков газа Украины составляет до 25%. Согласно постановлению правительства, цена на газ, который реализует «Нафтогаз», формируется, исходя из средней цены газа, установленной на нидерландском хабе TTF, на котором Украина газ фактически не покупает. Около 90% сделок, заключенных на газовом хабе, носят спекулятивный характер. То есть торгуют не потребители и поставщики, а компании, которые перепродают газ друг другу с целью получения прибыли за счет разницы цен. Поэтому цены на газ там меняются в течение года. Как правило, осенью и зимой цены существенно растут, тогда как весной и летом они значительно снижаются.

Напомню, что летом «Нафтогаз» закачал в газовые хранилища рекордные объемы газа. То есть он купил газ по минимальным ценам, а теперь продает его существенно дороже, наживаясь за счет обычных граждан.

«Население вынуждено закупать газ по максимальным ценам»

— Что будет с ценами на газ зимой?

— Если не произойдет очередной волны мирового экономического кризиса, как в марте 2020 года, то цены на газ будут расти до февраля 2021 года. Стоимость будет меняться в зависимости от колебания цен на нидерландском хабе. Сама формула цен на газ, которые устанавливает «Нафтогаз», никоим образом не связана со спросом и предложением газа в Украине, а ориентируется на заграничную биржу. Кроме того, в цену заложена стоимость поставки газа из Нидерландов в Украину. Хотя на практике такая поставка не осуществляется.

Постоянные колебания цен, вызванные действиями спекулянтов, серьезно осложняют работу как предприятий, добывающих в Украине газ, ведь цена потенциально может упасть ниже себестоимости добычи, так и потребителей. Предприятия-потребители не могут планировать свою деятельность и предлагать конкурентоспособные цены на собственную продукцию. Население, которое покупает газ в основном в отопительный сезон, вынуждено платить максимальную цену. Установленная система формирования цен на газ, по сути, способствует ограблению всей страны «Нафтогазом» и некоторыми другими газовыми компаниями.

— Как можно изменить ситуацию?

— В интересах страны необходимо срочным образом изменить порядок формирования цен на газ, привязав их к себестоимости добычи газа в Украине. Иначе нас ожидает банкротство остатков отечественной промышленности и обеднение населения. Пострадает и «Нафтогаз», потому что уже сейчас потребители задолжали ему миллиарды гривен. Эти долги вряд ли будут погашены, — подытожил Александр Хмелевский.

Стоит отметить, что после открытия рынка газа у многих потребителей, решивших сменить поставщика голубого топлива, возникли проблемы. Украинцы получают уведомления о долгах, начисленных «задним числом». Потребителям пересчитывают объемы с учетом температурного коэффициента, мол, на самом деле газа ушло больше, чем показал счетчик. Такие долги используют для того, чтобы удержать клиентов от перехода к конкурентам.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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