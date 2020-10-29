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Политика

Юлия Тимошенко призвала прекратить истерику и травлю КСУ и обнародовала свою декларацию

16:30 29 октября 2020
Тимошенко
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

«Батьківщина» подготовила законопроект, который соответствует положениям Конституции и призван обеспечить эффективную работу антикоррупционных органов. Глава партии обратилась к лидерам фракций с просьбой срочно собраться на консультации, чтобы во вторник, 3 ноября, безотлагательно рассмотреть и принять этот важный документ. Об этом Юлия Тимошенко написала на своей официальной Фейсбук-странице.

«Батьківщина» всегда последовательно отстаивала европейские принципы и антикоррупционные нормы, поддерживая своими голосами все соответствующие законы, в том числе по электронному декларированию. И сейчас мы за его немедленное восстановление, но конституционным путем. Сегодня нужно действовать, а не искать виновных" — убеждена лидер партии.

Юлия Тимошенко предлагает лидерам всех парламентских фракций исправить ошибку, которую сами же депутаты и допустили, когда принимали некоторые положения закона, противоречащие Конституции Украины. Для этого политик призывает депутатов в режиме ad hoc проголосовать законопроект, подготовленный командой «Батьківщины», который разблокирует работу антикоррупционных органов и при этом не будет противоречить Конституции.

Также политик обнародовала собственную декларацию о доходах, отметив, что это является проявлением открытости и уважения к согражданам.

«Европейскость и преданность демократическим стандартам — это когда свою декларацию обнародовал не только потому, что этого жестко требует закон. А в первую очередь, потому что уважаешь своих сограждан. Я публично обнародовала свою декларацию и призываю всех ответственных политиков и госслужащих сделать так же» — обратилась к политикам Тимошенко.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции 28 октября с 18:00 закрыло Реестр электронных деклараций. Решение было принято во исполнение вердикта Конституционного суда от 27 октября.

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