30 октября 2020

Не удивлюсь, если сегодня в Белом доме будет царить праздничная атмосфера. Да этому, пожалуй, не удивится никто. Ведь именно сегодня свой день рождения отмечает один из наиболее важных помощников президента Америки. Речь идёт об Иванке Трамп, дочери Дональда Трампа и его бывшей супруги чешской модели Иваны. Сказать, что мистер Трамп очень любит свою старшую дочь, значит, не сказать практически ничего. Ивану он просто обожает. Однажды в интервью он даже признался: если бы, дескать, я не был отцом Иванки, то я бы уж точно стал её парнем.

Эту отцовскую любовь Иванка ощущала на себе с раннего детства. Вместо кукол, по её собственному признанию, у неё всегда были дорогие женские украшения. Отец любил заходить с ней в престижный ювелирный магазин на Манхэттене и предлагать выбирать всё, что юной душе угодно. Юной душе были угодны бриллианты, у неё всегда был хороший вкус. Может быть, именно поэтому, закончив с отличием Пенсильванский университет и получив степень бакалавра в области экономики, она вскоре основала собственную фирму по производству ювелирных украшений Ivanka Trump Collection. Потом она стала производить и модную женскую обувь, и заниматься недвижимостью, отельным бизнесом. И, как правило, во всём Иванка была, да и остаётся, успешной.

Так было, пожалуй, всегда. У неё получалось буквально всё, за что бралась. Даже карьера фотомодели, которой она увлекалась ещё до поступления в университет, обещала быть просто блестящей. Фотографии красотки с удовольствием размещали на своих глянцевых обложках самые популярные модные журналы. В нашумевшем реалити-шоу «Кандидат», ведущим и одновременно продюсером которого выступал Дональд Трамп, Иванка с успехом участвовала на протяжении шести сезонов. Но ей всё время хотелось чего-то большего, чего-то более, что ли, значимого и полезного для отца. И это большее пришло в марте 2017 года, когда Иванка стала ассистентом президента США.

Она успевает буквально всё. Муж Иванки Джаред Кушнер рассказывает, что у неё довольно сложный характер — она не умеет расслабляться, она постоянно спешит и занимается несколькими делами сразу. Ведь, кроме работы в Белом доме (за которую она, кстати, не получает ни одного цента), Иванка продолжает заниматься бизнесом, писать книги и воспитывать троих маленьких детей. Её муж, ради которого Иванка приняла иудейское вероисповедание, прошла ортодоксальный гиюр и получила еврейское имя Яэль, уже в 25 лет приобрёл газету New York Observer, проявил себя талантливым редактором и к 30 годам стал медиа-магнатом. Об их свадьбе, состоявшейся в октябре 2009 года, вспоминают до сих пор. Знатоки утверждают, что более роскошной свадьбы в Нью-Йорке не было ни до, ни после. Кроме умопомрачительных нарядов невесты и потрясающего изобилия всего на столах, более 500 гостей ожидал приятный сюрприз в самом конце праздничной церемонии — на выходе каждый из них получил подарки на сумму 9 тысяч долларов!..

В интервью журналистам CBS Иванка сообщила, что после президентских выборов 2020 года она, возможно, оставит работу в Белом доме, потому что «хотела бы больше времени уделять воспитанию детей». Как бы то ни было, ясно одно — у Иванки любое её занятие завершится успехом… Ведь ей-то исполняется всего 39 лет. По большому счёту, вся жизнь ещё впереди.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.