28.40 / 28.55 33.10 / 33.35
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Блоги

«Зеленский дупля не бил в ситуации и теперь удивленно мечется», — Шрайк о скандале с КСУ

8:25 30 октября 2020
Роман Шрайк

Блогер Роман Шрайк считает, что решение Конституционного суда, сворачивающее антикоррупционную реформу, стало возможным после местных выборов, показавших падение популярности президентской партии и самого Владимира Зеленского.

«Коротко по скандальному решению Конституционного суда, уничтожающему электронное декларирование. Фракция Медведчука вместе с парой депутатов из группы «За майбутне Коломойского» в августе обратились в КС с тем, чтобы подкосить антикоррупционную инфраструктуру, — пишет Роман Шрайк в соцсетях. — Насколько я понимаю, цель — дестабилизация в стране плюс избавление от этих гадких антикоррупционных органов с их абсолютно беспочвенными расследованиями (это сарказм, если кто не понимает).

Судьи КС дождались выборов, убедились, что популярность Зеленского превратилась в тыкву и выдали решение — изничтожить все это сатанинское декларирование. Ну и так совпало, что по нескольким судьям ведется расследование как раз из-за деклараций.

Зеленскому, как я понял, в уши предварительно ничего по этой теме не нашептали, поэтому он дупля не бил в ситуации и теперь удивленно мечется, пытаясь как-то справиться с имиджевыми и финансовыми потерями.

Как именно он будет выпутываться, посмотрим уже по реальным решениям.

В общем, эта история не про злобную власть, задумавшую пакость, а про власть, которая полтора года устраивала бардак во всем, до чего дотягивалась, полностью растеряв уважение. И теперь на нее попросту наплевали".

Фото Романа Шрайка из соцсетей.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

124

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Усик&nbsp;— Чисора

Усик — Чисора: где и во сколько смотреть онлайн бой в супертяжелом весе

оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

Валентин и Галина Степченко с сыном Антоном

«Мы знали, что COVID-19 – это страшно. Но даже не представляли, что настолько»

Коронавирус

Мутировавший коронавирус озадачил ученых

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер