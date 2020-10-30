Придется преодолевать трудности: гороскоп на 30 октября для всех знаков зодиака

Пятница, 30 октября, — несмотря на некоторые трудности, многие в этот день сумеют добиться успеха. Главное — правильно расходовать свои силы. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 30 октября для всех знаков зодиака. Больше ежедневных гороскопов и астрологических прогнозов на неделю и месяц читайте здесь.

ОВЕН

Ожидается довольно спокойный день. Начинать что-либо новое в этот день нежелательно, так же не стоит никуда вкладывать деньги. Избегайте перегрузок, старайтесь больше отдыхать.

ТЕЛЕЦ

Вы будете находиться в центре внимания и сумеете с легкостью получить желаемое. Интуиция и трезвый расчет помогут в решении сложных вопросов. Не исключены денежные поступления, однако не торопитесь их тут же тратить.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы неплохо будете справляться с текущими делами, а с запуском новых проектов лучше повременить. Это хорошее время для построения планов на будущее, также можно отправляться по магазинам — покупки окажутся на редкость удачными.

РАК

На вашем пути могут возникнуть непредвиденные преграды. Будьте готовы к принятию нестандартных решений и борьбе с конкурентами. Смело отстаивайте свою точку зрения и не бойтесь брать на себя ответственность за других.

ЛЕВ

Ваш энергетический потенциал находится на высоте, так что можете смело приступать к реализации задуманного. Вы сумеете без каких-либо препятствий достичь желаемых результатов. Проявите аккуратность при работе с документами и берегите свой кошелек.

ДЕВА

День благоприятен для проведения деловых переговоров, обсуждения и решения важных и животрепещущих вопросов. Вероятны денежные поступления, также не исключено получение весьма заманчивого предложения.

ВЕСЫ

На профессиональном поприще будьте готовы идти на уступки партнерам, если хотите и дальше продолжить с ними плодотворное сотрудничество. В личной сфере все будет складываться удачно, дети порадуют своими успехами.

СКОРПИОН

Нынешний день сулит приятные события. Благодаря своему обаянию и оптимизму сумеете завоевать симпатии окружающих. Вероятны интересные предложения, которые могут касаться как деловой сферы, так и личных отношений.

СТРЕЛЕЦ

В делах проявляйте осторожность и внимание — допущенные сегодня ошибки могут иметь негативные последствия. Благодаря старым и проверенным связям сумеете решить давно волнующий вас вопрос. Почаще бывайте на свежем воздухе и контролируйте артериальное давление.

КОЗЕРОГ

Непростой день. Усидчивость, аккуратность и стабильный эмоциональный фон помогут пережить его без каких-либо потрясений и неприятностей. Старайтесь не откровенничать с малознакомыми людьми и не давайте деньги в долг.

ВОДОЛЕЙ

Первая половина дня подходит для решения сложных и важных вопросов, а послеобеденное время лучше посвятить текущим делам или занятию творчеством. Личные отношения будут складываться ровно и гармонично, общение с родными зарядит позитивными эмоциями.

РЫБЫ

Вероятно, вам сегодня придется выступить в роли третейского судьи. Удастся найти решение, которое удовлетворит обе стороны конфликта. Берегите кошелек, воздержитесь от ненужных покупок. Вечер, проведенный в уютной домашней обстановке, поможет вернуть душевное равновесие и восстановить силы.

Хорошего вам дня!

Фото: pixabay.com



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