«Инициатива Зеленского по КСУ не выдерживает критики», — Сергей Рахманин

Председатель депутатской фракции партии «Голос» Сергей Рахманин считает, что решение президента Зеленского о прекращении полномочий всех судей Конституционного суда, не находится в правовом поле и не выдерживает никакой критики

«Решение Конституционного суда не выдерживает критики. Президентская инициатива — тоже.

Если можно распустить КС законом, тогда можно отменить результаты президентских выборов решением ЖЭКа. Восстановить полноценное действие антикоррупционного законодательства можно принятием соответствующего закона. И в этой ситуации он легко наберет необходимое количество голосов.

Права и полномочия Конституционного суда, а также принципы его формирования стоит уточнить. Но для этого нужны консенсус и соблюдение процедур.

Для того, чтобы мир не удивлялся решениям наших судов, надо было навести порядок в системе. В частности, создать НОРМАЛЬНЫЕ Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей. Что было обещано, но не сделано.

Безнаказанность побеждается неотвратимостью наказания. Силовых органов как навоза, реальных расследований и справедливых приговоров — нет.

Бурная деятельность Зеленского вокруг решения КСУ — прекрасный способ отвлечь внимание от итогов выборов и заработать себе баллы.

Попытка восстановить право, нарушая право, называется бесправием", — пишет Рахманин в Facebook.

Напомним, ранее Зеленский намекнул, судьи КС приняли скандальное решение о неконституционности отдельных положений антикоррупционного законодательства под давлением.



Фото dosye.info/

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