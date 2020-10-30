«Решение КСУ поставило общество в известную позу "Буриданова осла"», — Георгий Тука

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что своим решением Конституционный суд Украины поставил украинское общество «в позу Буриданова осла». В ту самую позу, в которой находился осел из притчи, выбиравший между двумя кучами травы и никак не решавшийся сделать выбор.

«Решение КСУ поставило общество в известную позу „Буриданова осла“. Свое решение КСУ мотивировал тем, что, с его точки зрения, антикоррупционные органы (в частности НАПК) не должны контролировать самих судей. Но не существует возможности отделить судей от других чиновников. Раз так, то надо освобождать от ответственности всех», — пишет Георгий Тука на своей страничке в соцсетях.

По его мнению, природа конфликта лежит в плоскости подотчетности судей — КСУ считает, что подконтрольность судей со стороны НАПК нарушает независимость судебной ветви власти.

«Утверждение достаточно спорное, на мой взгляд, — продолжает Георгий Тука. — Вместе с тем, решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит.

Президент Зеленский предложил Верховной Раде Украины принять решение, которым решение КСУ признается «ничтожным»… Это вообще ноу-хау «известного юриста» Зеленского! Фактически, он предлагает Верховной Раде принять на себя часть функций суда, решая судьбу того или иного решения суда. Такого еще не было никогда!

С другой стороны, общество (кроме истцов и судей!) крайне недовольно решением КСУ и большая часть граждан готовы поддержать инициативу президента-юриста.

В сухом остатке мы имеем:

1. Решение КСУ, которое является позорным (но законным).

2. Реакцию президента, которая является «справедливой», но позорной (с точки зрения Закона).

3. Реакцию общества, которая является эмоционально понятной.

Не стоит ли профессиональным юристам (не «юристу» Зеленскому) изобрести тот механизм, который, с одной стороны, устранит противоречия, на которые ссылается КСУ, а с другой — оставит общество в рамках закона? Возможно, следует изменить некоторые статьи закона, возможно — ввести определенные изменения в Конституцию…

При любых обстоятельствах «детская» реакция президента не менее опасна и позорна, чем само решение КСУ.

Не может Президент подменять собой суд!"

Фото со странички Георгия Туки в соцсетях.

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