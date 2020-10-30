«За бездействие чиновники должны нести уголовную ответственность», — Игорь Палица

За бездействие в борьбе с пандемией коронавируса высшие должностные лица должны нести уголовную ответственность. Такую позицию высказал лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица в эфире ток-шоу «Право на владу».

«За то, что за полгода не были профинансированы ПЦР-лаборатории, не закуплены кислородные маски и кислородные концентраторы. Не оборудованы кислородные точки для спасения людей и не приобретенные аппараты КТ. Сегодня фальсифицируют статистические данные о количестве больных и умерших, но уже завтра, если не будет в больницах мест, людей будут оставлять на улицах», — возмутился ситуацией политик.

По мнению Игоря Палицы, именно борьба с эпидемией должна быть основанием для срочных заседаний СНБО, но этого не происходит.

«Мы стали свидетелями, как срочно собрался СНБО определять, что там произошло с Конституционным Судом. Но я не помню ни одного заседания СНБО за последние три месяца по поводу коронавируса. У нас трагедия: война и эпидемия — этим должно СНБО заниматься! Почему же совет не собрался и не спросил у премьер-министра, министра здравоохранения, министра финансов «что вы делаете?!» — задал вопрос Игорь Палица.



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