Доллар продолжит дорожать: с чем это связано

Всю нынешнюю неделю доллар дорожал, но к пятнице неожиданно подешевел евро. Со среды, 28 октября, американская валюта выросла в цене на 7 копеек, а европейская снизилась на 26 копеек. Так, 28 октября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,44 грн за доллар и 33,30 грн за евро. На наличном валютном рынке схожая ситуация, — доллар растет, а евро падает. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,37 грн, купить — по 28,56 грн; евро — сдать по 33,02 грн, купить — по 33,41 грн. Эксперты объяснили, с чем связаны резкие колебания курсов иностранных валют.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,4−0,6%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,27 до 28,44 грн. Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,27 — 28,29 грн до 28,45 — 28,47 грн (+0,6%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,20 — 28,40 грн до 28,35 — 28,55 грн (+0,5%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей сохранилась на уровне 0,7%.

На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,5 — 28,7 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Эксперты отмечают, что валютный рынок отреагировал на неоднозначное решение Конституционного суда по закону о противодействии коррупции.

«Вчера на межбанке курс доллара к гривне закрепился выше уровня 28,42, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Во второй половине дня НБУ был вынужден выйти на рынок. Нацбанк продавал валюту по ценам выше уровня 28,45 грн, но после его ухода гривня вновь стала падать. В среду и четверг объем проданной регулятором валюты составил 100 млн долларов. Вчера межбанк по валютной паре доллар-гривня закрылся на уровне 28,46 грн, а единая европейская валюта против гривни снизилась до отметки 33,24 грн.

Во вторник Казначейство перечислило экспортерам 5,6 млрд гривен возмещения НДС, поэтому повышенного предложения валюты до конца текущей недели ожидать не стоит. Евро слабеет по причине своего глобального падения на международных рынках. Давление на курсы валют оказывает также конфликт Конституционного суда Украины и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), потому что под угрозой оказался безвизовый режим с ЕС. Минфин Украины подал в Верховную Раду проект бюджета на 2021 год, который рассмотрят до 5 ноября в первом чтении. Сегодня, вероятно, будет наблюдаться девальвация национальной валюты из-за эффекта «отложенного спроса» — повышенный объем заявок на покупку валюты в последний рабочий день месяца.

По курсу доллара к гривне ожидаю продолжения роста к уровню 28,48 грн. Валютная пара евро-гривня будет торговаться в ценовом диапазоне 33,25−33,55 грн", — считает Андрей Гойлов.

Давление на отечественный валютный рынок оказывает не только угроза для Украины потерять безвиз, но и негативные тенденции на мировом рынке.

«Курс гривни в пятницу, 30 октября, снизился до отметки 28,45 гривни за доллар после того, как представительство Евросоюза в Украине призвало правительство восстановить условия для эффективной работы антикоррупционных органов, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Конституционный суд Украины отменил ряд антикоррупционных норм в законодательстве, в том числе уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Также следует отметить негативные настроения инвесторов на мировых финансовых рынках. Все страны находятся в «красной зоне» на фоне рекордных заболеваний и вводимых жестких ограничений. Поэтому нерезиденты и инвесторы уходят в «кэш» и пытаются закрыть свои позиции, что оказывает дополнительное давление на рынок.

Ко всему добавляется и фактор конца месяца, когда участники закрывают контракты. Вероятно, в ближайшее время гривня еще несколько подешевеет и будет стремиться к отметке 28,5 грн за доллар", — считает Андрей Шевчишин.

Кроме того, в Украине существенно подорожал газ для населения и предприятий теплокомунэнерго. Как следствие, текущие расходы украинцев во время отопительного сезона заметно вырастут. Однако многие эксперты считают, что нынешнее подорожание газа экономически не оправданно, так как в подземных хранилищах накоплен рекордный запас газа, приобретенного по низкой цене.

pixabay.com



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