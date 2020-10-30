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Книга, бюджет на R&D и создание музея: 95-й юбилейный год «Фармак» посвятил популяризации науки

17:22 30 октября 2020
Елена Зубарева
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

У Украины есть огромный потенциал для развития научных разработок, в частности, в сфере фармацевтики. Об этом в интервью изданию Delo.ua рассказала руководитель департамента устойчивого развития и коммуникаций компании «Фармак» Елена Зубарева.

«Потенциал есть. Мы можем стать мировым R&D центром. У нас умные люди, хорошая школа. Достаточно много ученых, признанных на мировом уровне. Но они уже развивают не Украину, они развивают мировую науку. Мы рассказываем о них в своей книге и верим, что это поможет зарядить людей развиваться», — отметила Елена Зубарева.

По ее словам, «Фармак» популяризирует науку, в частности, своими проектами, одним из которых является Музей науки.

«Музей науки — это лишь маленькая часть общей идеи. Идея популяризации науки возникла в прошлом году. Мы — фармацевтическая компания. Это значит, что все процессы так или иначе связаны с наукой. Чтобы выпустить качественный медицинский препарат, его нужно разработать. Для этого нужны ученые. Молодые специалисты. В Украине они есть, и наша глобальная цель в том, чтобы им было комфортно оставаться здесь. Мы посвятили 95-й, юбилейный для „Фармак“, год науке. И назвали эту инициативу Science Inside. В рамках этой инициативы мы вместе с Юрием Марченко и издательским домом „Основы“ выпустили книгу „Буде тобі наука“ об украинских ученых, которые меняют мир», — рассказала Елена Зубарева и добавила, что компания «Фармак» увеличила бюджет R&D, а также начала выпуск корпоративного журнала, посвященного достижениям в сфере фармацевтики.

«В первую очередь, мы хотим показать изнанку современной украинской фармацевтики. Что вполне естественно для фармкомпании, мы хорошо разбираемся в лекарствах, биологии человека, фармакологии. Мы — наукоемкая отрасль, которая давно и успешно конкурирует с миром за клиента», — отметила Елена Зубарева.

Говоря о важности научных разработок в сфере фармацевтики, Елена Зубарева объяснила, что важно преодолеть существующий стереотип «на Западе лучше».

«Нет, не лучше. Наши препараты давно поставляются в страны ЕС. Наше производство — сложный технологический процесс, научный процесс. Все производственные линии имеют европейскую сертификацию качества GMP», — рассказала Елена Зубарева.

По ее мнению, интерес к научным фармразработкам подогрела и ситуация с пандемией в 2020 году.

«Коронавирус нам подыграл — интерес к науке в 2020 году бьет все рекорды, и, конечно, все сосредоточены на медицине. Подогрел интерес президент Владимир Зеленский, пообещав еще весной миллион за препарат, который лечит Covid-19, или вакцину. Мы стартовали в прошлом году и теперь, можно сказать, стараемся задавать тон и подавать пример тем, кто только начинает понимать важность науки в Украине в целом и бизнесе в частности. Что-то всколыхнули, что-то вывели на поверхность», — подчеркнула Зубарева.

Как ранее сообщалось, фармацевтическая компания «Фармак» получила запрос от Министерства здравоохранения и от ученых относительно возможности ее привлечения к клиническим испытаниям украинской вакцины от COVID-19.

Фото с сайта delo.ua

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