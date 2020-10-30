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Политика

Медведчук, Левочкин, Кива и другие: НАПК обнародовало список нардепов, оспоривших в КС «незаконное обогащение»

18:50 30 октября 2020
Правосудие

Обнародован список народных депутатов, которые оспорили в Конституционном суде Украины уголовную ответственность за незаконное обогащение. Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции опубликовало его в своем Facebook.

В НАПС отметили, что в отношении двух из этих нардепов — Ильи Киви и Тараса Козака — была начата полная проверка деклараций.

«Список остальных депутатов считаем необходимым опубликовать, отметив лишь то, что некоторые из них являются фигурантами журналистских расследований, а также дел Национального антикоррупционного бюро Украины», — говорится в сообщении.

В списке присутствуют: Виктор Медведчук, Сергей и Юлия Левочкины, Нестор Шуфрич и другие парламентарии.

Напоминаем, что скандальное решение КСУ привело к акции протеста.

Фото: pixabay.com

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