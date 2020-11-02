Что будет с курсами доллара и евро в ноябре: прогнозы экспертов

После резкого роста курса доллара в конце прошлой недели, за выходные темп девальвации гривни снизился. С пятницы, 30 октября, американская валюта выросла в цене на 1 копейку, а европейская снизилась на 5 копеек. 2 ноября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,45 грн за доллар и 33,25 грн за евро. На наличном валютном рынке доллар немного подорожал, а евро — подешевел. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,40 грн, купить — по 28,62 грн; евро — сдать по 32,98 грн, купить — по 33,40 грн. Эксперты прогнозируют дальнейший рост курса доллара, а НБУ сообщил, как обесценилась гривня с начала нынешнего года.

В инфляционном отчете за прошлый месяц Нацбанк сообщил, что в октябре девальвационное давление на гривню составило 6%, а с начала года национальная валюта ослабла на 20%. Причиной девальвации гривни по сравнению с концом второго квартала в НБУ назвали рост спроса на иностранную валюту. Больше всего валюту покупают импортеры бытовых товаров, автотрейдеры, нерезиденты на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и прямые иностранные инвесторы для вывода за рубеж дивидендов.

В отчете сообщается, что в течение третьего квартала НБУ осуществлял интервенции как по покупке иностранной валюты, так и по ее продаже. Однако последние по результатам квартала оказались незначительно больше. Зато с начала года сохранялась чистая покупка иностранной валюты около 1 млрд долларов.

«В октябре гривня снизилась к доллару и к евро примерно на одинаковую величину, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос за месяц с 28,30 грн до 28,44 грн (+0,49%). Официальный курс европейской валюты вырос за это время с 33,13 грн до 33,30 грн (+0,51%). Примерно такую же динамику показали за месяц курсы наличного рынка. Практически одинаковый рост доллара и евро связан с тем, что соотношение валютной пары доллар-евро на мировом рынке по итогам месяца практически не изменилось и осталось вблизи отметки 1,17 доллара за евро.

Снижение гривни связано в первую очередь в связи с постепенным восстановлением деловой активности и ростом спроса со стороны импортеров. Можно обратить внимание, что по сравнению с сентябрем снижение гривни замедлилось. Тогда доллар подорожал на 3%, а евро — на 1,2%.

Среди валют бывшего СССР гривня показала в октябре не самый слабый результат по отношению к доллару. Слабее гривни оказался кыргызский сом (-2,7% за месяц), армянский драм (-1,1%) и казахский тенге (-0,7%). Если говорить о динамике с начала года, гривня снизилась к «американцу» на 16,7%. По этому показателю ее «опережают» российский рубль (-22,0%) и белорусский рубль (-20,2%).

Новое руководство НБУ, несмотря на скандалы в правлении регулятора, продолжает подчеркивать преемственность своей политики на валютном рынке. Речь идет о сохранении режима таргетирования инфляции, при котором стабильность цен важнее колебаний номинальных обменных курсов, и об ограниченном вмешательстве на валютный рынок. Цель выхода регулятора на валютный рынок — сглаживание сильных колебаний, а не борьба с рыночной тенденцией или стремление установить некий желаемый курс. НБУ не устает напоминать, что не таргетирует курс, то есть не ставит целью достижение какого-то его значения и не «защищает» определенные уровни курса.

При сохранении политики невмешательства регулятора нынешний тренд на снижение гривни в октябре уже замедлился по сравнению с сентябрем и может скоро окончательно выдохнуться по мере активизации экспорта аграрной продукции и увеличения валютной выручки аграриев. На пользу гривне может пойти и снижение цен на нефть, если оно продолжится. Это приведет к удешевлению импортируемых энергоносителей. В начале ноября нефть уже снизилась до уровней конца мая.

Доллар в течение ближайшего месяца будет торговаться в диапазоне 27,9−29,0 грн, евро — в диапазоне 32,6−34,0 грн. Впрочем, курс евро чуть менее предсказуем и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары евро-доллар на мировом рынке", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Негативно на курс национальной валюты влияет и скандал после решения Конституционного суда Украины.

«В минувшую пятницу на межбанке курс доллара против гривни обновил максимум двухлетней давности, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — С начала года гривня существенно девальвировала по отношению доллару. Однако за октябрь НБУ потратил на «сглаживание» курсовых колебаний 208,36 млн долларов. Очевидно, регулятор не ставит перед собой цель остановить ослабление национальной валюты. Для сравнения: в марте Нацбанк израсходовал на укрепление гривни 2,19 млрд долларов. В пятницу межбанк по валютной паре доллар-гривня закрылся на уровне 28,52 грн, единая европейская валюта к гривне укрепилась до отметки 33,30 грн.

Нерезиденты сократили свои позиции в ОВГЗ на 2,36 млрд гривен, что оказало дополнительное давление на ее курс. Международные инвесторы перед выборами в США старались максимально сократить свои позиции в активах развивающихся стран, к которым относится и Украина. Также продолжается «конфликт интересов» между Конституционным судом Украины и Национальным антикоррупционным бюро, который может повлиять на взаимоотношения с Евросоюзом по вопросу безвизового режима для украинских граждан. Эти проблемы повлекут за собой падение валютных поступлений от гастарбайтеров и ударят по платежному балансу Украины.

Относительно курса доллара к гривне ожидается продолжение роста к уровню 28,60 грн за доллар. Валютная пара евро-гривня будет торговаться в ценовом диапазоне 33,25−33,55 грн", — уверен Андрей Гойлов.

Стоит напомнить, что с 1 ноября в Украине существенно подорожал газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго. Как следствие, текущие расходы украинцев во время отопительного сезона заметно вырастут, что также может оказать влияние на курс национальной валюты. Однако многие эксперты считают, что нынешнее подорожание газа экономически не оправданно, так как в подземных хранилищах накоплен рекордный запас газа, приобретенного по низкой цене.

Фото Pexels

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