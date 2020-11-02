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Политика

Возражений не было: Зеленский пообщался со "слугами народа" по поводу скандального решения КС

21:59 2 ноября 2020
зеленский

Президент Владимир Зеленский встретился с членами своей фракции «Слуга народа» и попытался найти голоса за «перезагрузку» Конституционного суда. Депутаты после встречи с Зеленским вспоминают, что бурных дискуссий не было. Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, парламентарии выслушали суть инициатив, публичных возражений не последовало.

«Я не слышал никаких возражений и комментариев», — заявил депутат Сергей Ионушас. По его словам, все с пониманием выслушали предложения президента. Есть ожидание, что через 2−3 дня проект поставят на голосование.

При этом депутат Александр Дубинский предупреждает, что голосов за президентский законопроект может не набраться. Об этом же заявил парламентарий Александр Качура. Он и сам не готов голосовать за инициативу. «Я лично ни при каких условиях не готов голосовать. Хоть стреляйте», — предупреждает он.

В свою очередь, депутат Галина Третьякова обещает, что поддержит сразу два законопроекта: и президентский, и альтернативный от спикера Рады Дмитрия Разумкова. Пока же парламентарий предлагает намекнуть судьям, чтобы они добровольно ушли в отставку. «Мы сейчас пойдем готовить постановление Верховной Рады», — пообещала она.

Напомним, президент Зеленский предложил Раде принять законопроект, чтобы лишить полномочий всех судей Конституционного суда и сформировать КСУ заново.

Фото president.gov.ua

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