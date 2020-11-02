Вы — слишком рано, а Вы — ждите 1,5 месяца: судья об одинаковых ходатайствах на снятии арестов с акций «Мотор Сич»

В понедельник, 2 ноября, в Киевском апелляционном суде состоялось заседание по одинаковым ходатайствам двух инвесторов акционерного общества «Мотор Сич» о снятии арестов с акций этого предприятия. Из-за карантина журналистов в судебный зал не пустили, но разрешили телевизионным операторам установить там включенные видеокамеры.

Затем все представители СМИ наблюдали за происходящим процессом по видеомонитору, размещенному в коридоре. К сожалению, разобрать, что говорят в зале, было крайне сложно — звук из монитора был едва слышен.

Впрочем, долго прислушиваться журналистам не пришлось — заседание длилось лишь около 10 минут. Разочарованные адвокаты двух инвесторов пояснили журналистам, что произошло.

«Председательствующий судья вынес неожиданное решение — он не принял ходатайство от инвестора, которого я представляю, аргументируя это тем, что оно подано… слишком рано, — заявил адвокат Алексей Задоенко. — Иными словами, судья считает, что мы еще не получили права опротестовывать решение районного суда об аресте акций „Мотор Сичи“. Судья считает, мы должны вначале получить копию судебного решения. Но мы и так ознакомились с материалами дела. И это дало нам основания обратиться в апелляционный суд. Судья это наверняка понимает. Поэтому его отказ в приеме ходатайства представляется странным. Завтра мы получим на руки копию решения об этом. Изучим его и тогда определимся, подавать кассацию или поступить иным предусмотренным законом образом».

Алексей Задоенко: «Отказ председательствующего судьи в приеме ходатайства представляется странным»

Рассмотрение по существу ходатайства другого владельца акций «Мотор Сичи» председательствующий судья перенес почти на полтора месяца — на 14 декабря. Чем он это аргументировал?

«На заседание не явился прокурор, причем, не предупредив суд, — рассказал адвокат Александр Максименко. — По закону, если представитель одной из сторон получил приглашение участвовать в судебном заседании, но не явился на него без уважительных причин, то суд имеет право рассматривать дело по существу без его присутствия. Однако судьи не воспользовались этим своим правом и перенесли рассмотрение дела аж на 14 декабря. Сейчас три инвестора обратились в суды разных инстанций о снятии арестов с акций „Мотор Сичи“. Неявка представителей обвинения, ставшая в последнее время систематической, становится поводом к переносу рассмотрения дел, а значит — их затягиванию».

Александр Максименко (справа): «Неявка представителей обвинения об акциях «Мотор Сич», ставшая в последнее время систематической, становится поводом к переносу рассмотрения дел, а значит их затягиванию»

Напомним, что уголовное дело, в связи с которым в разное время наложены четыре (!) ареста на одни и те же акции «Мотор Сичи», было возбуждено еще в 2017 году. За это время никому не предъявлено обвинение. При этом инвесторы, купившие акции законным путем и вложившие весьма большие средства в развитие «Мотор Сичи», не имеют возможности пользоваться своими правами собственника — собирать советы акционеров, назначать новых менеджеров, определять стратегию развития предприятия. Эта история затягивается, все более подрывая авторитет Украины в глазах зарубежных инвесторов. В то же время экономическое положение «Мотор Сичи», у руля которой остались прежние менеджеры, ухудшается с каждным днем.

«Мы подали ходатайство следователю СБУ о закрытии уголовного дела по „Мотор Сичи“ ввиду того, что оно не имеет перспективы. И в прокуратуру — чтобы она обеспечила рассмотрение нашего ходатайства к следователю в разумные сроки», — отметил адвокат Тарас Кислый.

Фото в заголовке: verge.zp.ua

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