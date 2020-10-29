3 ноября 2020

Сегодня ранним утром, проплывая свой шесть тысяч какой-то там очередной километр, сделал неожиданное для себя открытие. Если суммировать всё время, проведенное мною во время практически ежедневных километровых заплывов, продолжающихся вот уже на протяжении почти 25 лет, то получится, что мне удалось не только условно преодолеть Атлантический океан и сейчас уже находиться на обратном пути в Европу. Путём нехитрых подсчётов пришёл к выводу, что несколько месяцев (!) из этого суммарного времени, потраченного на заплывы, я провёл в одиночном плавании в открытом море. Причём, вспоминая о том, где это происходило, сбился с ритма и неоправданно наглотался воды. А происходило ведь это порой в местах абсолютно экзотических, невероятно красивых и невероятно же порой труднодоступных: Канарские, Мальдивские и Балеарские острова, Сицилия, Кипр, Крит, Новая Зеландия, Мальта, Австралия, Индонезия, Сингапур, Бразилия, Мадейра…

В последнее время сообщения, поступающие с фронтов мировой войны против коронавирусной пандемии, поражают воображение не только масштабами катастрофы, связанной с гибелью сотен тысяч людей, закрытием крупнейших предприятий и банков, крушением целых отраслей промышленности и банкротством ещё недавно процветавших компаний. Фотографии огромных фантастически дорогих океанских круизных лайнеров, скопившихся на судоверфях в ожидании своей очереди на утилизацию (!!?) угнетают какой-то вселенской безысходностью. Эти уникальные корабли-города, радовавшие миллионы любителей путешествий возможностью познать неведомое, посещая заморские страны и знакомясь с заветными уголками земной цивилизации, теперь оказались никому не нужны. А содержать их в рабочем состоянии куда затратнее, чем пустить на металлолом. И ведь, если и дальше так всё пойдёт, то вовсе не исключено, что та же участь в скором времени ожидает десятки тысяч пассажирских авиалайнеров, вот уже более полугода не задействованных на международных и внутренних рейсах…

Начал я этот пост со своих воспоминаний о посещении далёких островов отнюдь не случайно. Представьте, что с нами со всеми будет, если всё это затянется на годы. О путешествиях можно будет забыть. Новое поколение с недоверием будет слушать рассказы людей, побывавших в экзотических странах: как вы могли там оказаться, если самолёты давно не летают, а местные власти годами придерживаются строгих карантинных правил, строго запрещающих гражданам других государств без обоснованной крайней необходимости перемещаться по белу свету?! Хотел сегодня, в день памяти Соломона Гуггенхайма, основателя Музея современного искусства в Нью-Йорке, рассказать о том, как нам с детьми в разные годы посчастливилось посетить не только это потрясающее собрание произведений художников-абстракционистов конца 19-го-начала 20-го века, представленное в крупном музейном комплексе на знаменитой 5-й Авеню, рядом с не менее знаменитым Центральным парком, но и филиалы музея Гуггенхайма в испанском городе Бильбао и в столице Арабских Эмиратов Абу-Даби. В июне этого года мы планировали с младшей дочерью побывать в «неохваченном» нами ранее музее Гуггенхайма, созданном племянницей Соломона Гуггенхайма Пегги Гуггенхайм и расположенном в Палаццо Веньер дей Леони на Гранд-канале в Венеции. Уже и авиабилеты были заранее приобретены, и места в гостинице забронированы. Не довелось… И всё из-за этой чудовищной пандемии.

Так хочется, чтобы коронавирусный туман над нашей планетой развеялся как можно быстрее. Чтобы обошлось это без катастрофических последствий для человечества и, естественно, для всех наших родных и близких. Чтобы люди смогли, наконец, вернуться к своей привычной прежней жизни. Чтобы заморские красоты вновь стали доступными простым смертным. Так сильно хочется… Даст Бог, нам удастся всё это увидеть собственными глазами. А пока позвольте всем нашим сегодняшним именинникам пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

