28.55 / 28.75 33.20 / 33.43
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гороскоп

День потребует внимания и максимальной концентрации сил: гороскоп на 3 ноября

8:46 3 ноября 2020
астрология
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 3 ноября для всех знаков зодиака

ОВЕН

Ожидается плодотворный день. Многое будет удаваться на профессиональном поприще, сможете с легкостью решить самые сложные задачи. В финансовом плане также все будет складываться благополучно. В личных отношениях будьте терпимее, избегайте ссор.

ТЕЛЕЦ

Сегодня полностью полагайтесь на свою интуицию, она подскажет, как избежать ошибок в сложных и неоднозначных ситуациях. Не исключены какие-то хлопоты, благодаря которым сумеете найти ответ на важный для вас вопрос. В любви ожидают приятные сюрпризы.

БЛИЗНЕЦЫ

Непростой день, когда следует быть осторожным и внимательным, действия должны быть тщательно продуманными. Избегайте участия в рискованных предприятиях, проверяйте поступающую информацию.

РАК

Удастся достичь неплохих результатов в довольно сложном деле. Это подходящий период для начала совместных проектов. На службе руководство оценит ваше серьезное отношение к выполнению своих обязанностей.

ЛЕВ

В профессиональной сфере предстоит немало хлопот. Для выполнения поставленных перед вами задач придется приложить максимум усилий. Будьте внимательны при работе с документами. Вечер посвятите полноценному отдыху.

ДЕВА

Старайтесь в этот день сохранять спокойствие и не рубите с плеча. Спонтанные и необдуманные действия могут иметь сегодня для вас самые печальные последствия. Это неплохой период для обдумывания планов на будущее. Не исключено романтическое знакомство.

ВЕСЫ

Завершайте начатые ранее дела. А вот запуск новых проектов желательно перенести на более подходящее время. Личные отношения будут складываться довольно гармонично, да и плане здоровья не должно возникнуть никаких проблем.

СКОРПИОН

Непростой день, когда следует все проверять и постоянно контролировать. Из-за необдуманных действий и допущенных ошибок вероятны финансовые потери. Избегайте физических и эмоциональных перегрузок, воздержитесь от принятия спиртных напитков.

СТРЕЛЕЦ

Не торопитесь отступать перед возникшими на пути преградами. Приложив усилия, вам удастся-таки с ними справиться. Уделите пристальное внимание детям, тщательно контролируйте их действия.

КОЗЕРОГ

Предстоит насыщенный и плодотворный день. Удастся решить немало вопросов. Визиты в различные инстанции окажутся весьма результативными. На личном фронте избегайте разногласий.

ВОДОЛЕЙ

Нынешний период не слишком подходит для каких-либо начинаний, лучше заниматься текущими делами. Не исключено, что полученное в этот день известие заставит немного понервничать и внести коррективы в намеченные планы.

РЫБЫ

Несмотря на массу неотложных дел, день будет складываться довольно таки благополучно. Порадуют полученные новости, вероятны небольшие денежные поступления. Старайтесь больше времени проводить с близкими, они сейчас нуждаются в вашем внимании и поддержке.

Хорошего вам дня!

100

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пенсия в Украине

Пенсии в марте повысят не всем: кому не повезет

Коронавирус

С антирекордом по коронавирусу в Украине случилась путаница

Укрзалізниця

Придется добираться на перекладных: «Укрзалізниця» приостанавливает продажу билетов на ряде станций

После долгой паузы жена Кернеса опубликовала свои фото

После долгой паузы жена Кернеса опубликовала свои фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер