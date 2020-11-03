Подсчет продолжается: «Слуга народа» удерживает лидирующие позиции по количеству депутатов советов разных уровней

Результат «Слуги народа» на местных выборах можно назвать большим успехом. Партия завела в областные и районные советы депутатов больше всех политических сил. Об этом заявил глава партии Александр Корниенко.

«Слуги народа» — молодая партия, которая ранее не была представлена в местных органах власти. Теперь ее депутаты присутствуют почти в каждом регионе. Эти местные выборы продемонстрировали, что для украинцев на западе и на востоке, на севере и на юге страны самое важное — это благосостояние своего края и создание комфортных условий жизни, а не политические манипуляции и искусственное противопоставление", — отметил Корниенко.

По данным избирательного штаба, партия лидирует по количеству мандатов депутатов городских, сельских и поселковых советов. После обработки почти 100% данных из участков, партия набирает в поселковых советах — 18,5% мест. В сельские советы «Слуга народа» проводит 16,4% депутатов, а в городских советах получает 17% мандатов.

Ранее сообщалось, что партия «Слуга народа» по итогам местных выборов занимает первое место по количеству мандатов депутатов областных и районных советов. Партия получила 18% представителей в облсоветах и 17% - в районных советах. Кроме того, кандидаты от «Слуги народа» возглавили около 220 громад.

148

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter