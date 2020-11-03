«Андрюха Богдан, я с ним общаюсь»: журналисты обнаружили связь скандального судьи Вовка с экс-главой Офиса президента

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк, которого объявили в розыск, мог общаться с бывшим Главой Офиса президента Андреем Богданом. Как сообщает «Слідство.Інфо», об этом свидетельствуют записи, сделанные в кабинете Вовка во время президентских выборов в 2019 году.

Журналисты получили из собственных источников аудиозаписи, которые стали основой для фильма «Совещательная комната». На основании пленок делается вывод, что после инаугурации Зеленского в мае 2019 года Вовк, вероятно, наведывался в Администрацию президента.

Записи сделаны детективами Национального антикоррупционного бюро в кабинете председателя суда. Они свидетельствуют, что Павел Вовк хвастался общением с Андреем Богданом еще накануне первого тура президентских выборов.

«Андрюха Богдан, я с ним общаюсь, он заместитель председателя штаба. Говорит, что „Зеленому“ (возможно, Владимиру Зеленскому. — Ред.) уже предлагали космические … Он сказал — пошли на **й … », — сказал Вовк собеседнику, рассказывая об общении с Богданом в марте 2019 года.

А после первого тура выборов Павел Вовк по телефону просил члена команды Зеленского по имени Андрей устроить своего знакомого в эту команду.

«Слушай, я знаю, что тебя эти выборы уже колбасят. Но, смотри, я не могу не спросить, потому что меня человек [попросил] … Ахаха, ну вот, спрашиваю. Колесниченко. Он имеет хозяйство, бизнес в Кировоградской области. Увидел, что вы победили, говорит: „Бл ** ь, я им хочу помогать на второй тур“. Округ 101-й. Он говорит: „Может, там меня кто-то уполномочит, а я здесь начну людей поднимать, агитировать?“ В 101-м округе в Кировограде (Кропивницком. — Ред.) „Зеленый“ взял меньше», — говорит на пленках в телефонном разговоре голос, похожий на Вовка.

«Ахаха, хорошо. Тогда скажи мне, ему тебя набрать, или вы состыкуетесь с кировоградским лидером? … Все, я тебя услышал. Спасибо, давай!», — завершил разговор председатель суда.

Еще один телефонный диалог Павла Вовка свидетельствует о его визите в Администрацию президента. Разговор состоялся в мае 2019 года, через неделю после инаугурации Зеленского.

«Ты же теперь у нас более занят — скажи, я под тебя подстроюсь. Если сегодня — это сейчас есть окно, если завтра — то в любое время…» — говорил Вовк.

Позже он уточняет: «А заезжать со стороны улицы Институтской-Банковой? … Давай тогда через Лютеранскую, 27−29 … Я тогда поехал».

Отмечается, что заезд по адресу «Лютеранская, 27−29» — это через боковые ворота, которыми пользуются те, кто хочет попасть к президенту незамеченным.

Андрей Богдан и Павел Вовк отказались давать интервью изданию «Слідство.Інфо». В Офисе президента также не ответили журналистам на вопрос о цели визита судьи на Банковую.

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