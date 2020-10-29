4 ноября 2020

Я хорошо помню, о чём подумал в тот момент, когда впервые услышал эту старую притчу. Хотя всё происходило много лет назад, мне кажется, что я помню каждое слово, произнесенное скромным служителем мужского монастыря в городе Каунасе, куда мы с группой туристов приехали на несколько дней из Киева. Первой моей реакцией на его рассказ было категорическое неприятие: что за ерунда? Как можно прощать врагов своих? Как можно не отвечать им тем же? Ведь они заслужили — и пускай им теперь воздастся сполна. Прошло много лет, прежде, чем я пришёл к пониманию того, что нужно прощать. Прежде, чем я сам научился прощать. Прежде, чем я научился каждодневно просить Господа о прощении врагов своих, недоброжелателей и завистников и о наставлении их на путь истинный. Ибо не ведают, что творят…

Ангел пристально посмотрел на юношу, собравшегося проклинать своих недругов, и, мягко улыбнувшись, сказал:

— А ведь ты не можешь проклясть другого человека.

— Это почему же ещё не могу? — удивился тот.

— Человек вообще почти ничего не может сделать с другим человеком. Да, можно, конечно, его убить физически. Но заставить его мыслить по-твоему, воспринимать по-твоему мир и видеть все вокруг твоими глазами ты не сможешь.

— Но ведь так бывает. И довольно часто, — возразил юноша.

— Так бывает только тогда, когда другой человек поверит тебе.

Ангел какое-то время молчал. А потом сказал:

— Заставить другого человека измениться не в твоей власти. Так устроил Создатель. И не нам этот порядок менять.

— Не верю, — покачал головой юноша.

— Это твоё право… Но всё, что человек делает для другого, он в первую очередь совершает для самого себя. Проклиная другого, ты проклинаешь себя. Вдохновляя другого, ты себя самого вдохновляешь. Даря другому, ты одариваешь себя… Таков закон.

— Чей? — спросил юноша.

— Его, — ангел посмотрел куда-то в небо.

— Правильно ли я тогда понимаю: прощая другого, я прощаю себя?

— Правильно, — сказал ангел.- Только для того, чтобы научиться прощать, нужно понимать, что такое прощение… Прощение — это прежде всего радость. Радость восприятия жизни. И благодарность за всё, посланное тебе Господом.

— Неужели за всё? — переспросил юноша.

— За всё абсолютно. Ибо даже выпавшие на твою долю испытания — лишь малая часть того, что могло бы быть, если бы не вмешался Он. Научись за всё говорить «спасибо». За всё. И ты обретёшь уверенность в себе. И ты поймёшь, наконец, что тебе отныне по силам даже невозможное.

Юноша на мгновение прикрыл глаза, чтобы получше запомнить услышанное. А когда открыл их, рядом уже не было никого. Но теперь ему казалось, что всё услышанное присутствовало в его душе всегда.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.