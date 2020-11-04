Надеемся, прокурор придет: адвокат о дате рассмотрения Шевченковским судом ходатайств по делу «Мотор Сичи»

В среду, 4 ноября, в Шевченковском районном суде Киева состоялось рассмотрение ходатайства одного из акционеров АО «Мотор Сич» о снятии четырех (!) арестов с акций этого предприятия. Слушание дела должно было пройти еще 21 октября, но его пришлось перенести из-за неявки прокурора (причем без предупреждения). На этот раз прокурор прибыл. Но заседание все равно длилось всего лишь минут 15. До рассмотрения дела по сути опять не дошло, однако судья назначил новое заседание, которое должно состояться 26 ноября.

Ввиду большого общественного интереса к резонансной истории с арестом акций «Мотор Сичи» адвокаты ходатайствовали об онлайн-трансляции заседаний в интернете, на сайте Судебной власти Украины, в видеохостинге «Ютуб». Судья поинтересовался мнением об этом прокурора. Тот не возражал, если в зале суда не будут разглашаться материалы досудебного расследования, связанного с арестом акций. Мол, если эти документы будут рассматриваться в комнате совещаний судьи, прокурор не против прямых трансляций процесса. В итоге судья удовлетворил ходатайство адвокатов (они представляют интересы владельца без малого 10 процентов акций «Мотор Сичи»).

Адвокаты Алексей Задоенко и Катерина Шафран ходатайствуют о снятии арестов со всех акций «Мотор Сичи»

— Но мы ходатайствуем о снятии четырех арестов со всех акций этого предприятия, — уточнил адвокат Алексей Задоенко. — Дело в том, что арест акций делает невозможным нормальную работу «Мотор Сичи»: законные владельцы акций лишены возможности принимать управленческие решения, предприятие не получает инвестиций. Не удивительно, что его экономические показатели неуклонно снижаются. А управление предприятием осуществляется по временной схеме. История с арестом акций продолжается уже больше трех лет.

— Вам известно, из-за чего на них наложены аресты?

— Наконец-то нам позволили ознакомиться с частью материалов уголовного дела, в связи с которым были наложены четыре однотипные аресты на акции. В этих материалах нет доказательств каких-либо противоправных действий. Обвинения следствия основываются на предположениях, а не на фактах. На том, что может случиться, а не на том, что есть в действительности, — прокомментировал адвокат.

По его словам, 26 ноября конкретные доводы будут представлены на заседании, когда ходатайство будет рассматриваться по сути: «Надеюсь, на него придет прокурор».

Прокурор наконец-то явился в суд

Адвокат Катерина Шафран подчеркнула немаловажный момент: «Мотор Сич» уже три года не выплачивала дивиденды своим акционерам. Сейчас несколько акционеров этого предприятия обратились в суды разных инстанций о снятии арестов с акций".

Напомним, «ФАКТЫ» сообщили, что 21 октября в Шевченковском районном суде Киева состоялись сразу два процесса по ходатайствам о снятии арестов с акций АО «Мотор Сич». Время начала судебных процессов назначили с разницей в 5 минут: первый в 16:45, а второй в 16:50. Оба заседание вел один и тот же судья. И самое интересное, — он успел! Ведь в суд не явился следователь СБУ.



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