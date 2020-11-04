Витамины и активный образ жизни: гороскоп здоровья на ноябрь 2020 года

Известный астролог, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп здоровья на ноябрь для всех знаков зодиака.

Овен

Легкомыслие Овнов может привести к печальным последствиям в плане здоровья. Совет звезд: даже к легкому недугу стоит относиться серьезно, чтобы избежать возможных осложнений.

Телец

В этот период уязвимым местом Тельцов может стать пищеварительная система. А потому представителям знака сейчас лучше отказаться от строгих диет или смелых гастрономических экспериментов.

Близнецы

В этом месяце у Близнецов будет немало поводов для переживаний. В связи с этим возможны головные боли. Чтобы этого избежать, старайтесь проще относиться к своим промахам. В конце концов, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Рак

В этот период у Раков возможны проблемы с горлом и голосовыми связками. И, скорее всего, вероятные простуда или ангина — не следствие переохлаждения, а реакция вашего организма на постоянное умалчивание собственных обид или претензий. А потому звезды советуют смелее говорить о том, что вас не устраивает.

Лев

В этом месяце у представителей знака есть большая вероятность получить травму и выпасть из колеи в самый неподходящий момент. В связи с чем звезды советуют Львам быть осторожнее с экстремальными увлечениями. Сейчас лучше не рисковать.

Дева

Чрезмерное волнение Дев по любому поводу в этот период может стать причиной проблем с эндокринной системой. Совет звезд — проще относиться к происходящему и не зацикливаться на негативе. Так как ваши переживания не только напрасны, но могут вылиться в различные проблемы со здоровьем, начиная от кожных высыпаний и заканчивая бессонницей.

Весы

Ноябрь для Весов — благоприятное время, чтобы заняться оздоровлением организма и профилактикой хронических заболеваний. Любые действия, направленные на укрепление иммунитета, принесут успех. Так что не теряйте времени зря.

Скорпион

В этот период звезды советуют Скорпионам быть сдержаннее. Не стоит так остро реагировать на критику окружающих. В противном случае ваши обиды и внутренние переживания могут вылиться в серьезный стресс или стать причиной других проблем с нервной системой.

Стрелец

В этот период Стрельцам стоит быть внимательнее к своему организму. Не стоит работать через силу и нагружать себя чрезмерными физическими активностями — в этот период иммунитет может быть ослаблен.

Козерог

Конец осени Козерогам может омрачить обострение хронических заболеваний. И чтобы этого избежать, звезды советуют вовремя заняться профилактикой. Прием витаминов и активный образ жизни будут вовсе не лишними.

Водолей

В этот период Водолеи склонны хвататься за несколько дел одновременно, не обращая внимания на усталость. А это может стать прямой дорогой к проблемам со здоровьем. Совет звезд — не прыгать выше головы. Старайтесь правильно распределять нагрузку на организм, чтобы избежать переутомления.

Рыбы

Этот период для Рыб — удачное время, чтобы избавиться от ненужного балласта вроде вредных привычек. Сейчас есть все шансы одержать победу в этом нелегком сражении. Главное — начать уже в первых числах месяца.

Фото в заголовке Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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