Случайная встреча и затяжной конфликт: любовный гороскоп на ноябрь 2020 года

Известный астролог, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов эксклюзивно для «ФАКТОВ» составил любовный гороскоп на ноябрь 2020 года для всех знаков зодиака.

Овен

Для одиноких Овнов это не лучшее время, чтобы начинать новый роман. Желание доказать что-то отгружающим может брать верх над чувствами и здравым смыслом. И здесь вы рискуете допустить немало ошибок в отношениях с новой пассией. А потому старайтесь не торопиться.

Телец

Семейным Тельцам не стоит ревновать. Расположение небесных тел может подтолкнуть вашу фантазию к немыслимому полету. А потому вы будете склонны видеть адюльтер там, где даже не было намека на легкий флирт со стороны вашей половинки. Так что во избежание конфликтов старайтесь не идти на поводу у воображения.

Близнецы

В этот период Близнецам не нужно «ждать у моря погоды». Звезды советуют чаще брать инициативу в свои руки. Будь это новое знакомство или романтический сюрприз для любимого человека — ваш первый шаг станет началом чудесных перемен.

Рак

Расположение небесных тел сулит одиноким Ракам перспективные знакомства. На вашем пути появится человек, с которым есть все шансы построить крепкие отношения. Главное при этом — не упустить свой шанс. А потому старайтесь быть активнее и чаще выходите в свет.

Лев

Семейным Львам лучше быть сдержаннее в критике по отношению к любимому человеку. Сейчас конфликт с партнером может разгореться даже от маленькой искры. А уладить его будет вовсе не так просто, как вы рассчитывали.

Дева

Ноябрь сулит Девам приятные романтические сюрпризы. Вполне вероятно, что любимый человек порадует вас нежданным подарком или свиданием. А потому постарайтесь обдумать и спланировать ответный шаг с вашей стороны.

Весы

Одиноким Весам не нужно бояться экспериментов с внешностью. Новая прическа или непривычный имидж не только добавят вам уверенности в себе, но и послужат прекрасным поводом для романтических знакомств. Ведь главные ваши помощники на пути к счастливой личной жизни — сияющий взгляд и обворожительная улыбка.

Скорпион

В этом месяце Скорпионы могут слишком бурно реагировать на замечания своей половинки. Причиной тому, скорее всего, послужит чрезмерная загруженность на работе. Но как бы ни хотелось дать волю чувствам, звезды советуют быть сдержаннее. Ссоры, начало которым положено в ноябре, могут затянуться надолго.

Стрелец

Из-за чрезмерной занятости Стрельцов вопросами карьеры и быта проблемы личной жизни могут отойти далеко на второй план. И здесь есть риск столкнуться с обидами вашей половинки. Чтобы этого избежать, звезды советуют уделять больше внимания любимому человеку и чаще радовать его приятными сюрпризами.

Козерог

В ноябре одинокие Козероги будут склонны к поспешным и необдуманным решениям в личной жизни. Есть большая вероятность, что мимолетная интрижка покажется им началом серьезных отношений. И чтобы не обжечься, звезды советуют прислушиваться к советам близких людей.

Водолей

В этот период Водолеи смогут убедиться, что любимый человек не только их надежный партнер в личной жизни, но и верный друг. Так как именно помощь и советы половинки помогут представителям знака справиться с затруднительными жизненными ситуациями.

Рыбы

Начало месяца для одиноких Рыб — удачное время для старта новых отношений. Сейчас у вас есть все шансы встретить свою судьбу. Главное — оглянитесь вокруг. Возможно, любовь всей жизни совсем рядом.

Гороскоп здоровья на ноябрь 2020 года читайте здесь.

Фото Pexels

10

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter