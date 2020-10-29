5 ноября 2020

Порой люди веселятся, используя для этого повод, значение которого им в полной мере неведомо. А посему то, что с ними на таком празднике происходит, больше соответствует известной пословице «Слышали звон, да не знают, где он…» Это в полной мере относится, например, к одному из самых шумных и веселых английских праздников. Называется он День Гая Фокса и сопровождается следующей за ним Ночью костров. Каждый год в Великобритании отмечают этот день 5 ноября. Впрочем, я не уверен, что из-за карантинных ограничений англичане решатся выйти на улицы своих городов сегодня для того, чтобы поучаствовать в празднике, история которого насчитывает уже несколько столетий.

А началось всё с того, что на 5 ноября 1605 года был запланирован коварный заговор против короля Якова I и членов английского парламента. Католики возлагали на своего нового короля большие надежды и искренне верили, что он отменит непопулярные в народе штрафы и ограничения, наложенные на них в период правления королевы Елизаветы I. Когда же их надежды не оправдались, заговорщики решились на шаг, вошедший в историю как «Пороховой заговор». Некто Роберт Кейтсби предложил взорвать здание парламента во время ежегодной церемонии открытия заседания Палаты лордов.

С этой коварной целью заговорщики приобрели и складировали в подвале под помещением Палаты лордов 36 бочек с порохом. Они надеялись, что мощный взрыв приведёт к гибели короля, последующей за этим смене власти в стране и воцарению на престоле короля-католика. Но расчётам заговорщиков сбыться было не суждено. Заговор был сорван после приказа Якова обыскать все подвалы и обнаружения рядом с пороховыми бочками Гая Фокса, готового в любую секунду поджечь фитиль, ведущий к мощнейшему заряду… После жестоких пыток Фокс назвал имена всех злоумышленников. Они были публично казнены, а сам Гай Фокс даже показательно четвертован.

И тут начинается самое невероятное. На радостях от того, что король и члены Палаты лордов остались целы и невредимы, лондонцы начали жечь на улицах столицы костры. Со временем эта традиция приобрела грандиозные масштабы. И на праздничных кострах 5 ноября по всей стране стали сжигать чучела несчастного Гая Фокса. Завершать в Англии этот день принято праздничным ужином, «гвоздём программы» которого является выход всех гостей на лужайку перед домом и сжигание заранее установленного там чучела Гая Фокса. К столу традиционно подают картофельное пюре с толстыми английскими сосисками, обжаренными на гриле, а в углях запекают картофель, есть который полагается руками, посыпая его щепоткой соли. Дети разукрашивают углями лица и с визгом носятся вокруг костра, даже не подозревая о настоящем предназначении этого старинного народного праздника…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.