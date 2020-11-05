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«Рак научит тебя, что семья — это все»

9:01 5 ноября 2020
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Рут Хант из Австралии четыре года борется с онкологическим заболеванием. Она перенесла несколько операций и год химеотерапии, однако рак вернулся. 38-летняя женщина, находящаяся при смерти, написала письмо, в котором напомнила, что в жизни является самым важным.

В письме самой себе, которое цитирует 7NEWS, Рут Хант пишет: «Рак научит тебя, что ты все еще можешь тренироваться, гулять, танцевать, петь, готовить, любить, работать, быть сестрой, девушкой и другом».

Она также делится своими выводами, сделанными за время болезни, надеясь, что ее опыт будет полезен другим людям:

«Проси о помощи — это значительно упростит жизнь. Рак научит тебя, что семья — это все. Дорожите своей семьей и проводите с ней как можно больше времени… Не волнуйся, если ты немного опаздываешь — никто этого даже не вспомнит… Собаки великолепны — иногда просто обнимать своего питомца — одна из величайших радостей жизни… Нужно уметь говорить „нет“ — это не твоя проблема, если кому-то это не нравится… Путешествуй как можно больше и дальше».

Фото с Pixabay.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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