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Политика

Арахамия выругался матом в Раде из-за отсутствия коллег

14:42 5 ноября 2020
Арахамия

Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия возмутился отсутствием в Раде народных депутатов от монобольшинства и выразил свое недовольство в нецензурной форме.

На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Шалена Бджілка», нардеп Николай Тищенко подходит к президиуму и, обращаясь к спикеру, говорит: «Дима, два человека еще не успело проголосовать».

На что возмущенный Арахамия восклицает: «Не успело! На работу надо ходить, Коля!».

Кроме этого, в парламенте произошло столкновение между нардепами Гео Лерос и Александром Юрченко, которого подозревают в коррупции.

Напомним, сегодня в Раде рассматривали в первом чтении закон о госбюджете на 2021 год.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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