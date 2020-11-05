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Политика

Должен ответить за свои слова: в Раде хотят вызвать Кравчука "на ковер"

15:58 5 ноября 2020
Верховная Рада Украины

Главу украинских переговорщиков в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, как и ранее его уже бывшего заместителя Витольда Фокина, хотят вызвать «на ковер» в Раду из-за его заявлений по Донбассу. В частности, он называл необходимые условия для того, чтобы голосование в ОРДЛО прошло 31 марта 2021 года.

Так, в комментарии «Укринформу» первый заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский заявил, что Кравчука следует пригласить в парламент, поскольку он «должен нести ответственность за свои слова».

Сейчас в Комитете готовятся ко встрече с Кравчуком и обсуждают «юридические основания» для приглашения, чтобы «все было официально» и в «правовом поле».

По словам Лозинского, украинские переговорщики не обращались в Комитет по поводу наработки проекта закона, который бы касался местных выборов на временно оккупированных территориях. «Откуда это взялось, где парламент в этом процессе и как парламент затем может принимать соответствующие законодательные акты, в частности, назначать выборы, если сейчас выходит Кравчук, перед тем выходил Фокин, и представляют план Путина? То есть, это абсурд, ослабление наших позиций на международной арене», — добавил он.

Напомним, что Леонид Кравчук заявлял о намерении властей провести полную демилитаризацию оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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