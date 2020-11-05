«Политика по Донбассу превратилась в обмен мечтами», — Станислав Асеев

Украинский журналист Станислав Асеев, которого в апреле 2020 года освободили из плена боевиков «ДНР», высказался в соцсети о выборах в ОРДЛО и о том, при каких условиях их можно будет проводить, чтобы Украина «окончательно не захлебнулась в крови».

«Что ж, политика по Донбассу окончательно превратилась в обмен мечтами, — пишет Станислав Асеев. - Украинская делегация предлагает уже 31 марта 2021 года выборы в ОРДЛО, после вывода тех, кого «там нет». На местных выборах провели в советы коллаборационистов, преступников и ОПЗЖ. Сейчас, если распустят парламент, получите то же еще и в Верховной Раде. И окончательный гвоздь в гроб — еще и выборы в регионе с патологическим страхом ко всему с приставкой «укр». И я даже не об этом.

А как насчет военных преступников? Мы действительно надеемся, что за пару месяцев определимся, кто эти люди? А я скажу, как будет: они все окажутся бухгалтерами, которые переводили бумаги, а на «Изоляцию» нас возила НЕ комендатура, а вызывали такси. И я даже не об «Изоляции». Как насчет следователя, например, который меня не пытал и не бил, но на замечания о пытках сказал: «Ну, мы можем написать в деле «меры физического и психологического воздействия применялись, но тогда они могут повториться», — и улыбочка… Это не причастность к преступлениям? Или что, таких в феврале амнистируем, а в марте — пусть голосуют?

Перед выборами — по меньшей мере — нужна норма закона о переходном правосудии, в которой будет отдельная статья «о МГБ»: эти люди должны быть навсегда лишены права влиять на политическую жизнь страны как члены структуры, которая подозревается в массовых военных преступлениях и преступлениях против человечности. А уже потом — пристальная фильтрация на принадлежность к этим преступлениям каждого такого «бухгалтера».

На это минимум нужен год после получения контроля над ОРДЛО. Какой март 2021-го? Уже сейчас надо осознать, что у нас есть «МГБ» с сотнями «работников», у нас есть около 30 тысяч «ополчения», у нас есть 200 тысяч граждан с российскими паспортами, в конце концов, просто местные, которые ненавидят нас. И дать всему этому право голоса — окончательно расколоть страну.

Да, выборы. Да, после границы. Но с отсрочкой хотя бы на год, чтобы окончательно не захлебнуться в крови…" — написал на своей странице в Facebook бывший узник боевиков «ДНР» Станислав Асеев.

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