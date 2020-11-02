6 ноября 2020

Сейчас что ни день, то в СМИ появляются новые сообщения о научных открытиях, связанных с борьбой с коронавирусом. Одни такие открытия выглядят, на первый взгляд, убедительно. Другие вызывают откровенное сомнение или даже смех. Ну, а бывают заявления, от которых уже и не знаешь — то ли смеяться, то ли плакать. Так было на днях, когда в прессе появилось заявление группы английских учёных, пришедших к выводу о том, что курение сигарет якобы способно уменьшить риск заражения коронавирусом. Не знаю, как вы, но я, друзья мои, воспринимаю подобные «открытия» с большим сомнением. Хотя и допускаю, что долю правды в себе они наверняка содержат.

Ну, вот посудите сами. Ведь на заре табакокурения всё это люди уже проходили. В конце 16-го — начале 17-го веков увлечение табаком было настолько сильным, что ему даже стали приписывать чудодейственные качества. Некоторые практикующие лекари вообще называли табак «панацеей от всех болезней». Французский посол в Португалии Жане Нико преподнёс своей королеве Екатерине Медичи листья и семена табака «для бодрости», а также как эффективное средство от головной боли. В знак благодарности королева назвала это «лекарство» именем своего посланника — никотином.

А началось всё с 6 ноября 1492 года, когда на острове Куба легендарный мореплаватель и первооткрыватель Христофор Колумб в сопровождении моряков посетил индейское селение, где был поражён увиденным странным обычаем, бытовавшим среди туземцев. Аборигены держали во рту скатанные из какой-то травы и тлеющие с одного конца трубки, которые они называли «табако», и время от времени выпускали из носа ароматный дым. Так европейцы впервые познакомились с процедурой табакокурения.

Проникновению табака в Европу поспособствовал монах Роман Панэ, во время второй экспедиции Колумба побывавший в Америке в качестве миссионера. Сначала он привёз в Испанию табачные семена и стал выращивать это растение как декоративное. Но уже в 1496 году в Испании, в 1559 году в Португалии и в 1560 году во Франции начали появляться целые табачные плантации. В конце 16-го — начале 17-го веков курение табака распространилось и на другие континенты. Правда, в Средней Азии и в странах Востока табак поначалу не курили, а закладывали под язык или за щеку, а из высушенных листьев готовили нюхательный порошок.

Когда, потребление табака стало приводить к тяжёлым последствиям, власти и церковь объявили настоящую войну с курением. В Америке, например, курильщиков порой казнили, в Турции сажали на кол, а в Италии отлучали от церкви. Тех же, кого это не останавливало, заживо замуровывали в стены. Английский король Яков I в 1604 году в труде «О вреде табака» писал: «Курение — отвратительный для зрения, омерзительный для обоняния, вредный для мозга и опасный для лёгких обычай…» Впрочем, к этим предостережениям прислушивались далеко не все заядлые курильщики. Ни тогда, ни сейчас. В наши дни в мире насчитывается более миллиарда людей, увлечённых табакокурением. Каждую минуту в мире покупается 10 миллионов сигарет. И лишь немногие курильщики прислушиваются к заявлениям 60% бросивших курение: если бы они раньше знали о том, как легко будет отказаться от этой пагубной привычки, они сделали бы это уже давно…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.