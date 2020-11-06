COOP Украина: 6 фактов о потребительской кооперации



Потребительская кооперация — одна из самых давних форм совместного хозяйствования. Основателями первых потребобществ считаются жители английского города Рочдейла, которые в 1844 году объединили усилия для обеспечения собственных потребностей в товарах и услугах.



Впоследствии такая форма взаимодействия распространилась в разных странах мира и стала популярна среди населения. В Украине первое потребительское общество было создано в Харькове в 1866 г. Первыми членами этого общества были профессора и преподаватели Харьковского университета.

Вторым фактом можно назвать принципиальное отличие кооперации от других моделей бизнеса (в частности, ОАО, АО. — Авт).

Все участники потребительского общества имеют равные доли и равные права, а планы развития на следующие периоды формируются с учетом нужд и потребностей членов кооператива. Например, кооператоры на полученную прибыль создавали школы в селах, решая таким образом задачу обучения для своих детей, а попутно и детей всей громады. Потребительские общества становились инициаторами и создателями библиотек, клубов и других объектов инфраструктуры. Ключевая роль кооперации в довоенный период часто упоминается в исторических книгах и художественной литературе.

Редкие архивные фото можно посмотреть в проекте Вахтанга Кипиани «Историческая правда»





Третьим фактом можно считать советский период, который внес свои коррективы в принципы работы потребительской кооперации.

Ей была отведена роль распределительной системы в сельской местности. Повлияла и международная политика. В начале 80-х из-за вторжения советских войск в Афганистан западные страны ввели экономические санкции против СССР. Это, в частности, сделало невозможным поставку импортных товаров в госсектор. СССР лишился возможности вести экспортно-импортные операции с большинством экономически развитых стран мира, в которых был крайне заинтересован. В то же время система потребительской кооперации в разных странах имела хорошую историю, репутацию и ее юридическая — негосударственная — форма собственности позволяли вести торговые отношения с иностранными партнерами. Таким образом, импортные товары через систему потребительской кооперации смогли поступать в СССР, а отечественные товары поставлялись за рубеж.

Несмотря на рост влияния и прибыли этот период стал одной из самых драматических страниц в истории украинской кооперации. Право на приобретение дефицитных товаров распространялось только на членов потребительских обществ. Чтобы получить импортные бытовую технику, одежду и другие товары, граждане повсеместно оформляли членство в потребобществах, иногда по несколько раз. Однако получив товар, в дальнейшем они не участвовали в жизни кооперации. Эта повальная «мимикрия под кооперацию» обернулась проблемами спустя десятилетия. Документы и права тысяч таких «ситуативных» кооператоров рейдеры использовали для захвата кооперативной собственности. Юридические тяжбы и разбирательства от имени людей, которые не имели никакого отношения к созданию и развитию кооперативной деятельности, неоднократно становились резонансными событиями в новейшей экономической истории независимой Украины.

4. В 2000-х годах после серии всеукраинских съездов и обмена опытом с коллегами из Швеции, Венгрии, Финляндии, Великобритании и других стран в потребительской кооперации Украины был проведен ряд реформ, направленных на определение ее современных контуров и на адаптацию к новым экономическим условиям. Таким же образом были восстановлены базовые принципы потребительской кооперации.

5. Сегодня потребительская кооперация Украины участвует в международном кооперативном движении. Глава Укркоопсоюза Илья Гороховский входит в руководящие органы авторитетных всемирных организаций EuroCOOP, CCW, Международного кооперативного альянса (организация объединяет 1,5 млрд человек по всему миру). С 2013 года в Украине авторизован традиционный для потребительской кооперации во всем мире бренд COOP.

6. Как и 100 лет назад, современная потребительская кооперация во всем мире сохраняет один из ключевых принципов: находиться вне политики, но объединять людей с различными политическими и религиозными взглядами.

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