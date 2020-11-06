28.17 / 28.42 33.10 / 33.54
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Блоги

«У председателя союза писателей Украины знатно подгорело. Убогие они там все какие-то»

11:19 6 ноября 2020
писатели

К спорам по поводу того, допустимо ли называть Леся Подервянского классиком украинской литературы, подключился журналист и политический обозреватель Валерий Калныш. Он жестко прошелся по критикам из Национального союза писателей, причисляющих исключительно себя к настоящей литературе.

«У председателя Национального союза писателей Украины Михаила Сидоржевского знатно подгорело. Он написал возмущенный пост, превратившийся в статью (или наоборот), по поводу того, что Порошенко поздравил Подервянского с днем рождения…

Сидоржевский имеет право высказываться так, как считает нужным. Но вот текст вышел у него в духе советских товарищеских судов… Вот я так и вижу этого дядьку, вещающего к своим собратьям в зале, грозно постукивая по трибуне кулаком… После этого можно считать прогиб засчитанным. И надеяться, как минимум, на не сокращение финансирования. А то и на грамоту…

Убогие они там все какие-то. Сидят в своих союзах, моль разводят. И дело даже не в деньгах, которые они проедают: какие там деньги, копейки. А вот то, что кто-то может подумать, что настоящая литература это вот они и есть — вот это беда. Что творчество, это когда метал в голосе, скорбь и на обрыве Днепра стоишь, тревожно глядя вдаль. И чтобы обязательно в конце было написано «Конец». Или когда ты редактируешь газету и регулярно выставляешь в ней беседы с самим собой, перепечатывая потом их на сайте союза — это, конечно, пример серьезного менеджерского подхода.

Честно, я пытался что-то написать по поводу непосредственно творчества вышеуказанного руководителя, но книг в открытом доступе не нашел. Видимо, они очень интересные", — иронизирует Калныш.

Фото nspu.com.ua

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

191

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лесь Подервянский

Скандал вокруг Порошенко и Подервянского устроил глава Союза писателей

Геннадий Кернес

Стала известна дата возвращения Кернеса в Харьков

транспорт

За Toyota Camry или Volvo владельцам придется ежегодно платить 25 тысяч гривен?

шульженко

Любовница Тарзана сильно заболела

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер