«У председателя союза писателей Украины знатно подгорело. Убогие они там все какие-то»

К спорам по поводу того, допустимо ли называть Леся Подервянского классиком украинской литературы, подключился журналист и политический обозреватель Валерий Калныш. Он жестко прошелся по критикам из Национального союза писателей, причисляющих исключительно себя к настоящей литературе.

«У председателя Национального союза писателей Украины Михаила Сидоржевского знатно подгорело. Он написал возмущенный пост, превратившийся в статью (или наоборот), по поводу того, что Порошенко поздравил Подервянского с днем рождения…

Сидоржевский имеет право высказываться так, как считает нужным. Но вот текст вышел у него в духе советских товарищеских судов… Вот я так и вижу этого дядьку, вещающего к своим собратьям в зале, грозно постукивая по трибуне кулаком… После этого можно считать прогиб засчитанным. И надеяться, как минимум, на не сокращение финансирования. А то и на грамоту…

Убогие они там все какие-то. Сидят в своих союзах, моль разводят. И дело даже не в деньгах, которые они проедают: какие там деньги, копейки. А вот то, что кто-то может подумать, что настоящая литература это вот они и есть — вот это беда. Что творчество, это когда метал в голосе, скорбь и на обрыве Днепра стоишь, тревожно глядя вдаль. И чтобы обязательно в конце было написано «Конец». Или когда ты редактируешь газету и регулярно выставляешь в ней беседы с самим собой, перепечатывая потом их на сайте союза — это, конечно, пример серьезного менеджерского подхода.

Честно, я пытался что-то написать по поводу непосредственно творчества вышеуказанного руководителя, но книг в открытом доступе не нашел. Видимо, они очень интересные", — иронизирует Калныш.

Фото nspu.com.ua

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