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Политика

Шумиху вокруг Конституционного суда подняли те, кто хочет украсть землю, — Игорь Палица

12:34 6 ноября 2020
Палица Игорь
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Намерения заблокировать работу Конституционного суда и шум, который подняли так называемые антикоррупционеры, связанны с тем, что судьи могут признать неправомочность принятого закона о рынке земли. Такое мнение высказал лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица в эфире ток-шоу «Право на владу».

«Иностранные компании, которые уже приготовили чемоданы денег, чтобы скупить в Украине землю, поняли, что завтра Конституционный суд может это запретить. Поэтому когда кричат, что надо искать виновных, прежде всего ищите тех, кто хочет что-то украсть! А украсть хотят украинскую землю. Наши зарубежные „партнеры“ хотят ограбить страну, когда мы воюем, когда у нас эпидемия, нет денег, а банки не кредитуют крестьян. Поэтому надо разбираться, кто стоит за этой шумихой», — подчеркнул политик.

Нардеп назвал и на другую причину проблемы, которую видит в нежелание людей, которые принимали антикоррупционные законы, чтобы они действовали долго и была возможность все списать, когда КС признает их несоответствие Конституции.

«Впервые это было сделано в 2014 году, затем — в 2019-м. Оппозиционные партии предупреждали, что закон, который написан в Офисе президента, не соответствует Конституции. Но никто не реагировал, и его приняли. Сегодня он отменен. Ничего страшного не произошло! Надо просто исправить ошибки, на которые указал Конституционный Суд, прописать новый закон согласно требованиям Конституции и принять его, чтобы он работал», — заявил Игорь Палица.

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