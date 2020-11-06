Медведчук объяснил Зеленскому, какие риски несет узурпация власти, — политолог

Владимир Зеленский в ситуации вокруг Конституционного суда пытается выстраивать себе имидж жесткого президента, но проигрывает более сильным оппонентам. Так политолог Юлия Пилецкая прокомментировала аудиосообщение Зеленского депутатам от фракции «Слуга народа» по поводу ситуации вокруг Конституционного суда.

«В данном случае он выстраивает имидж „сильной руки“. Он ощущает этот социальный запрос и пытается протестировать новый имидж на своей фракции. Он уже не президент убеждения — он президент-командующий, он отдает команды. Он пытается, в целом, формировать себе имидж жесткого президента», — охарактеризовала политолог поведение Зеленского.

Вместе с тем, уверена Пилецкая, политические оппоненты Зеленского выглядят сильнее.

«Глава партии ОПЗЖ солидаризировался с позицией Венецианской комиссии. И по юридическим вопросам своей компетенции тоже четко разъяснил президенту, в чем он неправ и какие риски несет узурпация власти», — сказала политолог.

Пилецкая напомнила, что именно Виктор Медведчук является автором действующей сегодня модели парламентско-президентской республики. «И он, конечно, четко видит, какие угрозы несет нарушение mechanism of checks and balances („механизма сдержек и противовесов“. — Авт.)», — считает политический эксперт Юлия Пилецкая.

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