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Политика

Стало известно, когда советники "нормандской четверки" обсудят план Украины по Донбассу

17:42 6 ноября 2020
Флаги стран четверки

Встреча советников «нормандской четверки» состоится 13 ноября. Об этом президент Зеленский сообщил на брифинге в Луганской области.

По его словам, консультации состоятся в формате видеоконференции.

«13 ноября состоится видеоконференция советников „нормандской четверки“, на которой проговорят все шаги на будущее. Будущее у нас только одно — восстановление территориальной целостности Украины и полное прекращение огня на Донбассе», — цитирует президента 24 канал.

В то же время источник РИА Новости в Кремле заявил, что дату и повестку дня встречи политсоветников еще обсуждают.

Напомним, Украина разработала детальный план выполнения Минских соглашений, о содержании которого СМИ сообщил вице-премьер-министр Алексей Резников.

Фото Офиса президента Украины

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