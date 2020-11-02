7 ноября 2020

Сегодня, друзья мои, я расскажу вам современную притчу. Если кому-нибудь из вас она покажется знакомой, не обессудьте уж. Просто она взята из нашей жизни и потому воспринимается актуально. Особенно 7 ноября, во Всемирный день мужчин.

В одном из крупных американских городов в 2051-м году открылся магазин, в котором женщинам была предоставлена возможность выбрать себе мужа по вкусу. В здании было 5 этажей. И чем выше поднималась покупательница, тем более высокими становились цены на «товар». Правда, следовало строго соблюдать три правила: нельзя возвращаться на предыдущий этаж; сделав покупку, нельзя её вернуть или обменять; посетить магазин разрешается всего лишь один раз.

Молодую посетительницу на первом этаже встретила табличка: «Тут представлены красивые мужчины, которые способны зарабатывать много денег». «Пожалуй, поднимусь-ка я выше», — решила дама. На втором этаже знакомая табличка была дополнена несколькими словами: «…и очень любить детей». «О! Это уже получше», — подумала посетительница. Но что-то подсказывало ей, что нужно идти дальше. На третьем этаже в табличке было указано, что здесь продаются экспонаты, готовые ещё и помогать жене по хозяйству. «Почти идеальный выбор», — вынуждена была согласиться с дорогим ассортиментом этого этажа посетительница. Но, поскольку денег у неё хватало на большее, она решительно устремилась на четвёртый этаж. Ко всем предыдущим качествам мужчины, представленные тут, обладали ещё и романтичным отношением к жизни. «Господи, ну, разве могут быть мужья, в чём-либо превосходящие этих?!» — ахнула дама и… начала подниматься на последний этаж. А вот там уже её ожидало полное разочарование. Электронное табло казённо сообщало о том, что на этом этаже продажи не производятся и создан он лишь для того, чтобы доказать: практически все женщины всегда хотят большего, чем им предлагает жизнь…

Вскоре через дорогу от этого места был построен аналогичный магазин для мужчин. И правила там были такими же, и этажей столько же. Импозантного вида посетителя на первом этаже встречала такая же скромная табличка: «Здесь продаются женщины, которые любят секс». Мужчина уж было потянулся к кошельку, но потом любопытство взяло своё — и он решительно стал подниматься на второй этаж. Там надпись гласила: «Тут продаются женщины, которые любят секс и пиво». После этого третий этаж посетителя уже не интересовал. Оформив покупку, он радостно отправился домой. «Удивительное дело, — подумал, глядя ему вслед, немолодой уже менеджер магазина, — ещё ни один мужчина не поднимался выше второго этажа. А ведь там продаются женщины, способные любить». Ошибался всё-таки и многоопытный менеджер магазина, ой, и крепко же он ошибался. Женщины, способные любить, в магазинах не продаются. Они вообще не продаются. Как, впрочем, и мужчины, которым дано любить и оставаться верными своей любви…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.