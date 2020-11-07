28.11 / 28.35 33.12 / 33.53
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

При составлении Минских договоренностей Украина допустила существенную ошибку, — Резников

18:56 7 ноября 2020
Резников

Подписанные Украиной Минские соглашения изначально были составлены с существенной ошибкой, которая не дает возможности Киеву продуктивно двигаться в решении задачи прекращения войны на Донбассе.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Чиновник отметил, что проведение выборов, записанное в пункте девятом, а затем начало взятия контроля над границей, — это существенная ошибка.

По его словам, если Кремль действительно настроен на завершение войны Донбассе, то должен понять, что придется идти на уступки и дать возможность проконтролировать границу.

«Если они не доверяют непосредственно пограничной службе Украины, мы готовы искать компромиссный вариант, когда будет посредник в качестве международного представительства. Например, дополнительная миссия ОБСЕ с увеличенным, расширенным мандатом», — уточнил Резников.

Напомним, Украина разработала план выполнения Минских соглашений. Первоначально его озвучил первый президент Леонид Кравчук, рассказав, что Киев намерен провести полную демилитаризацию оккупированных районов Донбасса.


436

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Джо Байден

Джо Байден выиграл президентские выборы — CNN

Александр Усик

Побитый Усиком супертяжеловес дал прогноз на бой украинца с Джошуа

ДТП

Выпущенный под залог иностранец устроил жуткое ДТП в Харькове

медведь

В России медведь пообедал покойником на кладбище

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер