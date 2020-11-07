При составлении Минских договоренностей Украина допустила существенную ошибку, — Резников

Подписанные Украиной Минские соглашения изначально были составлены с существенной ошибкой, которая не дает возможности Киеву продуктивно двигаться в решении задачи прекращения войны на Донбассе.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Чиновник отметил, что проведение выборов, записанное в пункте девятом, а затем начало взятия контроля над границей, — это существенная ошибка.

По его словам, если Кремль действительно настроен на завершение войны Донбассе, то должен понять, что придется идти на уступки и дать возможность проконтролировать границу.

«Если они не доверяют непосредственно пограничной службе Украины, мы готовы искать компромиссный вариант, когда будет посредник в качестве международного представительства. Например, дополнительная миссия ОБСЕ с увеличенным, расширенным мандатом», — уточнил Резников.

Напомним, Украина разработала план выполнения Минских соглашений. Первоначально его озвучил первый президент Леонид Кравчук, рассказав, что Киев намерен провести полную демилитаризацию оккупированных районов Донбасса.







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