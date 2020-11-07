Зеленский поздравил Байдена с победой

Президент Украины Владимир Зеленский официально поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на президентских выборах.

«Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Украина оптимистично смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!», — написал Зеленский в Twitter.

По информации американских СМИ, в активе Байдена 273 голоса в коллегии выборщиков. Это на 3 голоса больше, чем необходимо для признания его избранным президентом страны. Вместе с Байденом в Белый дом проходит Камала Харрис. Она станет первой женщиной и первым представителем цветного населения США на посту вице-президента в истории страны.

Напомним, ранее Байдена поздравили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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