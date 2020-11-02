8 ноября 2020

В Киевский драматический театр имени Леси Украинки выпускника школы-студии МХАТ Олега Борисова (кстати, родившегося в этот день, 8 ноября 1929 года) привёл знаменитый режиссёр Константин Хохлов. У Хохлова была такая привычка — ездить на выпуски в театральные студии и подыскивать там молодых талантливых ребят. В Олеге Борисове он не ошибся. Парень оказался не просто талантливым, он ещё и безумно был влюблён в свою профессию. Точно так же вскоре Олег влюбился и в симпатичную Аллочку Латынскую, выпускницу факультета журналистики. Она, правда, поначалу делала вид, что не замечает настойчивых ухаживаний артиста, игравшего в престижном театре едва ли не одни лишь главные роли. Но потом искренность молодого ухажёра взяла-таки своё. На свадьбе 23-летнего Олега и 19-летней Аллы Константин Хохлов сидел на самом почётном месте.

О некоторых актёрах говорят: «Вот если он сыграл бы всего лишь одну эту роль…» Для Олега Борисова такой единственной и неповторимой ролью была роль Голохвастова в знаменитом фильме «За двумя зайцами». Вообще-то в кино он снимался довольно часто. Достаточно вспомнить лишь такие картины, как «Крах инженера Гарина», «По главной улице с оркестром» или «Рассказ об одной вещи», снимавшейся, кстати, в Симферополе. Но превзойти успех, достигнутый в фильме «За двумя зайцами», Борисову, следует признать, так и не удалось. Между прочим, тот успех привёл его и к уходу из киевского театра и переезду в Ленинград. Когда творческую группу полюбившегося всем фильма вместе с Олегом Борисовым послали на премьерный показ в Польшу, в театре раздули из этого целую историю. Обвинив Олега в срыве спектакля, на партийном собрании его «проступок» строго осудили и затем на доске объявлений вывесили приказ о его увольнении. Не снеся такой обиды, Борисов отправился в ленинградскую труппу БДТ, которую возглавлял Георгий Товстоногов.

Там он проработал много интересных и непростых лет. Там творческая судьба свела его не только с Товстоноговым, но и Олегом Ефремовым, и с другими выдающимися представителями советского театра и кино. Там он, к сожалению, начал болеть, что в конце концов и привело к трагической развязке, случившейся, правда, уже после его переезда в Москву. Борисов часто с улыбкой вспоминал историю, приключившуюся с ним сразу после рождения. Когда мама принесла ребёнка из роддома домой, в пелёнках оказалась… чужая девочка! Родители в отчаянии бросились назад, умоляя врачей вернуть им родного сынишку. Слава Богу, ошибка была признана и Олег стал полноценным членом семьи. Он, кстати, всегда семью ставил на первое место. И сына Юрия, ставшего артистом, с любовью воспитывая, и о младшем брате Лёвушке (тоже, кстати, артисте) всю жизнь беспокоясь, и трепетно относясь к супруге, с которой прожил в любви и согласии без малого 40 лет. Друзей у Олега Борисова было немного. И поэтому дружбой с такими людьми, как знаменитые украинские футбольные тренеры Валерий Лобановский и Олег Базилевич, он безмерно дорожил. Уходя в вечность, Олег Иванович, глядя на сидевших рядом с ним в больнице жену и сына, тихо спросил: «Как же вы будете без меня жить?..»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.