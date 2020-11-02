9 ноября 2020

Ровно 219 лет назад, а именно 9 ноября 1801 года, в небольшом городке штата Нью-Йорк родился Гейл Борден, которому предстояло стать изобретателем самых разнообразных полезных вещей, многими из которых мы продолжаем пользоваться по сей день. Рано оставшись без родителей, Гейл вместе с братом Томасом после окончания школы решил в поисках лучшей жизни осесть сначала в Новом Орлеане, затем в округе Эймит, штат Миссисипи. Гейл хватался буквально за любую работу, способную прокормить его самого и появившуюся к тому времени семью, довольно быстро ставшую многодетной.

Кем он только не работал — и землемером, и школьным учителем. Не имея никакого редакторского и журналистского опыта, Борден, тем не менее, взялся за выпуск еженедельной газеты Telegraph and Texas Redister. И что вы думаете? Дело пошло. Талантливый человек нередко бывает талантливым во всём. Правда, успешный газетный бизнес разрушило стремительное наступление мексиканской армии вглубь Соединённых Штатов. Еженедельник пришлось закрыть. А тут ещё и смерть любимой Пенелопы, оставившей ему на попечение пятерых детей, едва вовсе не подкосила бедного Гейла.

Отдав детей в религиозный приют, но при этом часто их там навещая, Борден обратил внимание на то, как там заготавливают фрукты при помощи вакуумной сковородки. К тому времени определённый изобретательский опыт у Гейла уже был. Переносная кабинка для переодевания на пляже, пароход с механическими вёслами, вращающийся столик для закусок — на всё это Борден имел уже кучу патентов. Технология приготовления «мясных бисквитов» — сублимированных мясных галет длительного хранения — даже была удостоена награды международной Лондонской выставки 1851 года. И теперь наступило время новым изобретением прославить своё имя уже на века. Экспериментируя в домашних условиях всё с той же вакуумной сковородкой, а также с молоком и сахаром, Борден изобрёл технологию приготовления сгущённого молока, способного прекрасно храниться не только на холоде, но и в тепле.

Процесс создания сгущённого молока Борден запатентовал в 1856 году. А уже через год созданная им в партнёрстве с Джеремайей Милбэнком фабрика начала приносить огромные прибыли. Вложив в производство 100 тысяч долларов, бизнесмены вскоре довели стоимость акций успешного предприятия до 8 миллионов! А Борден всё продолжал экспериментировать, создавая всё новые и новые сгущённые продукты. Остановиться уже он просто не мог. Да и не желал… Умер Гейл Борден в 1874 году в штате Техас, в городке, названном в его честь Борденом.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.