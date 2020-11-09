Следует быть осторожным во всем: гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на понедельник, 9 ноября, для всех знаков зодиака

ОВЕН

Не взваливайте на свои плечи ответственность за кого-то, у вас сейчас и своих забот предостаточно. Проявляйте осторожность в делах, особенно связанных с финансами. Это благоприятный день для романтических отношений.

ТЕЛЕЦ

Многое будет даваться легко. Не исключено, что придется бороться за чьи-то интересы, отстаивать чужие права. Старайтесь все же не забывать о своих непосредственных обязанностях и делах.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваша активность и желание добиться больших результатов принесут свои плоды. Правда, сегодня следует с осторожностью отнестись к поступающим предложениям — они могут оказаться не такими уж выгодными, какими их пытаются представить.

РАК

Ожидается очень плодотворный день. Займитесь решением текущих вопросов, можете также начинать новые проекты. Позаботьтесь о состоянии своего позвоночника, займитесь укреплением мышц спины.

ЛЕВ

Вас ждет активный и насыщенный разными событиями день, появится возможность добиться заметного прогресса в делах. Будьте осторожны на дорогах, почаще смотрите под ноги — сегодня велика вероятность получить травму.

ДЕВА

День может выдаться довольно трудным. Вероятна пробуксовка в делах, не все намеченное удастся осуществить. Одиноким представителям знака звезды советуют повнимательнее присмотреться к своему окружению.

ВЕСЫ

Любой риск сегодня может негативно сказаться не только на вашей деятельности, но и на репутации. В личной жизни ожидаются перемены, не исключено, что представится шанс возобновить прежние отношения.

СКОРПИОН

Непростой день предстоит. Сосредоточьтесь на самом главном, не отвлекайтесь на мелочи. Окружающим сегодня будет трудно понять ваше поведение и поступки. Постарайтесь сдерживать свои эмоции, избегайте конфликтов и ссор.

СТРЕЛЕЦ

Представится шанс укрепить свои позиции на профессиональном поприще. Ваше нестандартное мышление и смелые поступки помогут обезвредить конкурентов и достичь отличных результатов. Сегодня не исключено получение весьма выгодного предложения о смене работы.

КОЗЕРОГ

Для того чтобы достичь намеченной цели, придется немало попотеть. Прислушивайтесь к мнению окружающих и будьте готовы пойти на уступки. С принятием важных решений, касающихся финансов, стоит повременить.

ВОДОЛЕЙ

Шансы на успех в этот день окажутся не слишком велики, но вам все же удастся достигнуть неплохих результатов. Старайтесь не давать сегодня деньги в долг и не берите кредиты. Уделите пристальное внимание детям.

РЫБЫ

Не принимайте сегодня поспешных решений и воздержитесь от необдуманных шагов. Во второй половине дня вероятны интересные встречи. Берегите свой кошелек, не тратьте слишком много.

Хорошего вам дня!

Фото pixabay.com

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