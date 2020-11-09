Курс доллара упал: надолго ли

После длительного периода девальвации национальная валюта начала заметно укрепляться по отношению к основным иностранным валютам. За выходные, с пятницы, 6 ноября, доллар подешевел на 22 копейки, а евро — на 16 копеек. Так, 9 ноября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,14 грн за доллар и 33,42 грн за евро. Гривня дорожает и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,09 грн, купить — по 28,36 грн; евро — сдать по 33,15 грн, купить — по 33,58 грн. При этом в Украине существенно вырос объем наличных денег находящихся в обращении.

Как сообщили в Нацбанке, объем наличных средств в обращении за январь-сентябрь вырос на 21%, или на 91 млрд грн, до 515,8 млрд грн. Из этой суммы 512,7 млрд грн приходится на банкноты — 2,96 млрд шт., еще 3 млрд грн — на монеты, общее количество которых составляет 13,5 млрд шт. Больше всего в обращении банкнот номиналом 200 грн — 23,1% от общего объема. Кстати, в обращении остаются 54,4% монет, которые перестали использоваться как средства платежа.



При этом удельный вес наличных денег в общей денежной массе остается на уровне прошлых лет. В НБУ назвали основной причиной роста наличных в обращении уменьшение наличных поступлений в кассы банков по платежным картам, за приобретенную валюту и от торговой выручки.



«За минувшую неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 1,1−1,7%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 28,45 грн до 28,14 грн (-1,1%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,61−28,63 грн до 28,12−28,14 грн (-1,7%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках снизились с 28,49−28,69 грн до 28,12- 28,39 грн (-1,3% - -1,1%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки расширилась с 0,7% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса покупки.

На начавшейся неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,9 грн, а наличный доллар в банках — около 27,9−28,1 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Стабилизации курса гривни способствуют запланированные переговоры главы Нацбанка с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка.

«Курс гривни в понедельник, 9 ноября, на открытии межбанка остается вблизи отметки 28,15 грн за доллар после того, как глава Национального банка Украины отправился с рабочим визитом в Вашингтон для встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ может потребовать от страны досрочно вернуть кредиты из-за решения Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы.

Вместе с тем международные резервы Украины в октябре сократились на 1,5%, до 26,1 млрд долларов. По итогам сентября они составляли 26,5 млрд долларов.

На рынке складывается спекулятивная ситуация, при которой банки, в том числе государственный «ПриватБанк», и обменные пункты, понимая ситуативное ослабление гривни, существенно расширили спред и держат цены продажи вблизи 28,40 грн за доллар. Это говорит о несогласии рынка с текущими котировками на межбанке и ожиданиями их возврата к росту.



Вероятно, гривня стабилизируется на межбанке и будет предпринимать попытки к ослаблению на фоне осторожных покупок в зоне 28,10−28,25 грн за доллар. Наличный курс, вероятно, останется на текущих отметках с широкой разницей между стоимостью продажи и покупки, — считает Андрей Шевчишин.

По мнению экспертов, в ближайшее время гривня может еще укрепиться, особенно если будет решен конфликт Конституционного суда Украины с антикоррупционными органами страны.

«За прошлую неделю на межбанке гривня по отношению к доллару укрепилась на 1%, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — НБУ в пятницу выкупил около 20 млн долларов. Нерезиденты всю неделю на рынке отсутствовали. Доллар к гривне опустился ниже психологически важной отметки 28,20 грн. В пятницу торги по валютной паре доллар-гривня завершились на уровне 28,15, евро против гривни незначительно укрепился — до отметки 33,39 грн.

Нерезиденты за прошедшую неделю сократили свои позиции в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 100 млн гривен, которые на этой неделе, вероятно, пойдут на межбанк. Кроме того, покупатели воспользуются данной коррекцией для пополнения своих валютных резервов. Резервы самого НБУ по-прежнему превышают 26 млрд долларов.

Минэкономики полагает, что ВВП к концу 2020 года упадет на 4,8%, хотя ранее ожидалось снижение на 6%. Конфликт Конституционного суда Украины с антикоррупционными органами может затронуть и земельную реформу, что затруднит сотрудничество с МВФ. До конца ноября по валютной паре доллар-гривня, вероятно, установится ценовой канал с границами 28,25- 28,85 грн.

Сегодня по курсу доллара к гривне ожидается коррекция к уровню 28,20 грн. Валютная пара евро — гривня будет торговаться в ценовом диапазоне 33,25−33,55 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Кстати, в парламенте готовится к рассмотрению законопроект, согласно которому налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, как сейчас, а стоимости жилья. В результате те, кто живет в центральных районах городов в дорогих квартирах, будут вынуждены платить более высокий налог. Также не стоит забывать, что в Украине цены на недвижимость традиционно формируются в долларовом эквиваленте, так что колебание курсов будет влиять не только на стоимость жилья, но и на сумму налога.

79

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter