«Слуга народа» Давид Арахамия заявил о перезагрузке ВР

Владимир Зеленский должен «перезагрузить» Раду, если депутаты «прокатят» его предложение уволить судей Конституционного суда. Такое мнение озвучил глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, отметив, что позиция народных избранников демонстрирует «системное непонимание» между главой государства и парламентариями. Об этом пишет NewsOne.

Напомним, Арахамию поддержала часть депутатов президентской фракции, в частности нардеп Даниил Гетманцев: «Выборы — это очищение власти, Рады, приход новых людей, и одновременно — оценка тем депутатам, кто не справился. Ничего плохого в этом нет».

«Есть, правда, неприятный для „слуг народа“ нюанс. Рейтинг Зеленского за год упал вдвое, а у парламентариев, которых новый глава государства привлек во власть, он и год назад не был таким высоким, как у президента. Сегодня рейтинг доверия „слугам“ колеблется где-то между 14 и 17 процентами. Таким образом, при „перезагрузке“ парламента „слуги“ не только не наберут большинство, но и едва ли смогут собрать боеспособную фракцию, уступив первые роли „Оппозиционной платформе — За жизнь“ Виктора Медведчука, „Европейской солидарности“ Петра Порошенко и „Батьківщині“ Юлии Тимошенко», — говорится в материале.

Также отмечается, что досрочные выборы вряд ли позволят «слугам» повторить свой прошлогодний успех в мажоритарных округах. Доказательство — те же результаты местных выборов: «В областях победили региональные элиты, не связанные с основными украинскими партиями».

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