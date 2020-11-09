Политический аналитик прокомментировал выход Украины из «конституционного кризиса»

Офис президента Владимира Зеленского предлагает изменить правила формирования Конституционного суда в угоду политической конъюнктуре. Но в перспективе такой вариант принесет серьезные проблемы, потому что каждая власть будет пытаться менять правила под свои интересы. Такое заявление сделал политический аналитик Виталий Романченко, отметив план выхода из кризисной ситуации, предложенный главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

«Сегодня изменять законодательство, менять правила формирования Конституционного суда по желанию отдельных политиков? Извините, а спустя некоторое время будут новая коалиция, новое правительство, новый президент. И что? Снова менять Конституцию?» — раскритиковал политический аналитик предложение Офиса президента.

По словам Романченко, среди всех вариантов разрешения конфликта вокруг Конституционного суда наиболее прагматичный озвучил нардеп Виктор Медведчук.

«Поэтому сегодня наиболее прагматичный вариант из всех предложенных — и президентом, и правящей фракцией, и главой Верховной Рады — наиболее целесообразный, прагматичный и отвечающий требованиям законодательства вариант — это тот, который предложил господин Медведчук», — подчеркнул аналитик, отметив, в частности, разработку новых норм, а затем принятие новой редакции законов на заседании Верховной Рады.

По словам политического эксперта, противоречия относительно декларирования можно исправить, внеся необходимые правки в закон, не касаясь процесса формирования КС.

«Если у нас есть вопросы относительно функционирования определенных антикоррупционных органов, тоже давайте изменим законодательство об этих органах, а не будем менять Конституцию, которая является фундаментом для государственного строительства», — пояснил эксперт.

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